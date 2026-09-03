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رویترز نوشت: دستیاران ترامپ برای جبران شکستهای انتخاباتی به دنبال جلوگیری از تشدید جنگ با ایران هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رویترز به نقل از چهار منبع نوشت، دستیاران ارشد دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا در تلاشند تا از تشدید جنگ با ایران قبل از انتخابات میاندورهای نوامبر جلوگیری کنند تا شکستهای انتخاباتی جمهوریخواهان را جبران کنند.
در این گزارش آمده است: این منابع گفتند که در حال حاضر، دولت آمریکا میخواهد برای گرفتن امتیازاتی در هرگونه مذاکره آینده که ماهها اقدام نظامی نتوانسته آنها را تضمین کند، بر اعمال فشار اقتصادی بیشتر بر ایران تکیه کند.
یکی از مقامات کاخ سفید گفت: ما فشار بر ایران را حفظ میکنیم. اما نوامبر یک اولویت است.
این منابع که سه نفر از آنها از مقامات کاخ سفید هستند، گفتند که مهار جنگ تا آن زمان، به جلوگیری از تسلط این درگیری بر اخبار کمک میکند، زیرا جمهوریخواهان برای دفاع از اکثریت ناچیز در سنا و مجلس نمایندگان تلاش میکنند.
رویترز همچنین نوشت که طبق نظرسنجی اواخر ماه اوت، تنها ۳۱ درصد از آمریکاییها جنگ را تأیید میکنند، در حالی که حدود ۶۳ درصد آن را تأیید نمیکنند و رأیدهندگان به ویژه از قیمت بالای بنزین ناراضی هستند.
این منابع گفتند که یک مکث تاکتیکی همچنین میتواند به ارتش ایالات متحده فضای تنفس بدهد تا ذخایر مهمات به شدت تخلیه شده خود را دوباره پر کند.