پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راهور جویبار نسبت به رفتارهای پرخطر رانندگی در محورهای مواصلاتی و معابر شهری این شهرستان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس راهور شهرستان جویبار با هشدار به رانندگان متخلف، بر رعایت دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد.
سرگرد رمضان قربانی گفت: تخلفات رانندگی تنها یک بینظمی ساده نیست، بلکه بازی با جان خود و دیگران است و پلیس راهور شهرستان جویبار برای حفظ امنیت و آرامش شهروندان با هیچگونه هنجارشکنی ترافیکی مماشات نخواهد کرد.
او افزود: متأسفانه برخی رانندگان با سرعت غیرمجاز، سبقتهای خطرناک و بیتوجهی به علائم هشداردهنده، امنیت عمومی را به مخاطره میاندازند.
رئیس پلیس راهور جویبار گفت: مأموران پلیس در تمامی نقاط حادثهخیز و معابر اصلی حضور فعال دارند و با متخلفان به صورت قاطع و بدون اغماض برخورد قانونی خواهند کرد.
قربانی افزود: هدف پلیس جریمه کردن نیست، بلکه پیشگیری از حوادث تلخی است که جبرانناپذیرند.
او از رانندگان خواست با رعایت قانون و احترام به حقوق دیگران، سفری ایمن و محیطی آرام برای خانوادهها و همشهریان فراهم کنند و تخلف نکردن را به یک اصل در زندگی روزمره تبدیل کنند.