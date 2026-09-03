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استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر ظرفیتهای گسترده صنعتی، معدنی و مرزی استان گفت: استفاده از این ظرفیتها و تبدیل آنها به زنجیره ارزش و ثروت پایدار، نیازمند همدلی، سرمایهگذاری و رفع موانع پیش روی تولید است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی در آیین تجلیل از صنعتگران، معدنکاران و پیشکسوتان منتخب آذربایجانغربی که به مناسبت گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در تالار وحدت ارومیه برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان در بخشهای صنعت، معدن، تجارت و مرز، بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از این ظرفیتها برای ایجاد ارزش افزوده و ثروت پایدار تأکید کرد.
وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی استان نیازمند همراهی و همافزایی همه بخشهاست، بر حمایت از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان و تلاش برای رفع موانع فعالیت آنان تأکید کرد.
رحمانی همچنین توسعه زیرساختهای مرزی را یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی آذربایجانغربی عنوان کرد و گفت: اقدامات اجرایی و عمرانی طرح جامع پایانههای مرزی استان از جمله بازرگان، رازی و تمرچین وارد مرحله جدیتری شده است.
استاندار آذربایجانغربی همچنین بر نقش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در مسیر توسعه استان تأکید کرد و خواستار استفاده هدفمند از ظرفیتهای صنعتی، معدنی و تجاری استان برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شد.
در این آیین از جمعی از صنعتگران، معدنکاران و پیشکسوتان منتخب آذربایجانغربی به پاس تلاشها و فعالیتهای آنان در عرصه تولید و اقتصاد استان تجلیل شد.