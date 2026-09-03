به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، فرمانده انتظامی شهرستان چالوس از کشف ۳۹ هزار کیلوگرم انواع چوب و فرآورده‌های جنگلی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محسن سلیمانی گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق فرآورده‌های جنگلی و حفاظت از منابع طبیعی، مأموران انتظامی شهرستان با انجام اقدامات کنترلی و عملیاتی، ۳۹ تن چوب و فرآورده‌های جنگلی قاچاق کشف کردند.

وی افزود: در این رابطه ۱۳ متهم دستگیر و ۱۲ دستگاه خودروی حامل چوب و فرآورده‌های جنگلی توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چالوس گفت: پرونده متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

سلیمانی افزود: برخورد با قاچاقچیان و متجاوزان به منابع طبیعی در شهرستان چالوس استمرار خواهد داشت.