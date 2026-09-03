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قرارداد مطالعات جامع بافت تاریخی دارابگرد به ارزش ۳۰ میلیارد ریال بین دانشگاه شیراز و ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،با هدف تصویب پایگاه ملی پژوهشی دارابگرد و آغاز به کار این پژوهشگاه، قرارداد مطالعات جامع بافت تاریخی دارابگرد به ارزش ۳۰ میلیارد ریال، بین دانشگاه شیراز و ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی منعقد شد.
این طرح با هدف شناخت و مستندسازی دقیقتر پیشینه تاریخی دارابگرد اجرا میشود.
این طرح ها شامل مطالعات کتابخانهای، بررسی متون باستانی و اسناد آرشیوی ، پیمایش سیستماتیک و نقشهبرداری میدانی ، مستندسازی با فتوگرامتری، نقشهبرداری دقیق و GIS ، مطالعات آزمایشگاهی، گونهشناسی و تحلیل سفالینهها و در نهایت، تحلیل و دورهبندی دادهها و تهیه گزارش نهایی با خروجی علمی است.
این طرح گامی مهم در مسیر پژوهش، حفاظت و معرفی بهتر میراث تاریخی دارابگرد است.