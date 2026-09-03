فوتبال انتخابی جام ملت‌های جوانان آسیا، صعود ایران به خطر افتاد

فوتبال انتخابی جام ملت‌های جوانان آسیا، صعود ایران به خطر افتاد



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۳۲ تیم در ۸ گروه ۴ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه تیم‌های اول و ۷ تیم برتر دوم گروه‌های مختلف به دور نهایی صعود می‌کنند.



نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

** پنج شنبه ۱۲ شهریور:

* گروه یک در بیشکک قرقیزستان:

قرقیزستان - لبنان

- تیم کره جنوبی استراحت می‌کند. در این گروه تیم فیلیپین انصراف داد.

- تیم‌های کره جنوبی با ۳ و لبنان بدون امتیاز اول و دوم هستند.

* گروه دو در تاشکند ازبکستان:

بنگلادش - سوریه

هند - ازبکستان

- تیم‌های ازبکستان و هند با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های سوریه و بنگلادش بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه سه در فوتو ویتنام:

ایران ۱ - ۲ کره شمالی (داور: مونگ کولچای پچسری از تایلند)

- محمد مهدی جان نیا در دقیقه ۲ + ۴۵ گل ایران را به ثمر رساند، اما تیم کره شمالی با گل‌های کانگ وی سونگ در دقیقه ۱ + ۹۰ و کانگ میونگ بوم ۴ + ۹۰ برنده شد.

- تیم ایران پیش از این ۲ - ۱ از سد تیم فلسطین گذشت.

فلسطین - ویتنام

- تیم کره شمالی با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم ایران با ۳ امتیاز دوم است. تیم‌های فلسطین و ویتنام بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه چهار در مدینه عیسی بحرین:

افغانستان - تاجیکستان

اردن - بحرین

- تیم‌های بحرین و اردن با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های تاجیکستان و افغانستان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه پنج در دوحه قطر:

عمان - عربستان

هنگ کنگ - قطر

- تیم‌های عربستان و عمان با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های قطر و هنگ کنگ بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه شش در چونبوری تایلند:

امارات ۱ - ۲ عراق

ترکمنستان - تایلند

- تیم‌های ترکمنستان و تایلند با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های عراق با ۳ و امارات بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه هفت در پنوم پن:

کویت ۱ - ۳ یمن

ژاپن - کامبوج

- تیم‌های ژاپن و کامبوج با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های یمن با ۳ و کویت بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای گرفتند.

* گروه هشت در وین تین:

مالزی - استرالیا

اندونزی - لائوس

- تیم استرالیا با ۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های اندونزی و مالزی با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم لائوس بدون امتیاز چهارم است.