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دور انتخابی مسابقات فوتبال جام ملتهای جوانان کمتر از ۲۰ سال آسیا ۲۰۲۷ در چین امروز پیگیری شد و تیم ایران مغلوب حریف شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۳۲ تیم در ۸ گروه ۴ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه تیمهای اول و ۷ تیم برتر دوم گروههای مختلف به دور نهایی صعود میکنند.
نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
** پنج شنبه ۱۲ شهریور:
* گروه یک در بیشکک قرقیزستان:
قرقیزستان - لبنان
- تیم کره جنوبی استراحت میکند. در این گروه تیم فیلیپین انصراف داد.
- تیمهای کره جنوبی با ۳ و لبنان بدون امتیاز اول و دوم هستند.
* گروه دو در تاشکند ازبکستان:
بنگلادش - سوریه
هند - ازبکستان
- تیمهای ازبکستان و هند با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای سوریه و بنگلادش بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه سه در فوتو ویتنام:
ایران ۱ - ۲ کره شمالی (داور: مونگ کولچای پچسری از تایلند)
- محمد مهدی جان نیا در دقیقه ۲ + ۴۵ گل ایران را به ثمر رساند، اما تیم کره شمالی با گلهای کانگ وی سونگ در دقیقه ۱ + ۹۰ و کانگ میونگ بوم ۴ + ۹۰ برنده شد.
- تیم ایران پیش از این ۲ - ۱ از سد تیم فلسطین گذشت.
فلسطین - ویتنام
- تیم کره شمالی با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم ایران با ۳ امتیاز دوم است. تیمهای فلسطین و ویتنام بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه چهار در مدینه عیسی بحرین:
افغانستان - تاجیکستان
اردن - بحرین
- تیمهای بحرین و اردن با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای تاجیکستان و افغانستان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه پنج در دوحه قطر:
عمان - عربستان
هنگ کنگ - قطر
- تیمهای عربستان و عمان با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای قطر و هنگ کنگ بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه شش در چونبوری تایلند:
امارات ۱ - ۲ عراق
ترکمنستان - تایلند
- تیمهای ترکمنستان و تایلند با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای عراق با ۳ و امارات بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه هفت در پنوم پن:
کویت ۱ - ۳ یمن
ژاپن - کامبوج
- تیمهای ژاپن و کامبوج با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای یمن با ۳ و کویت بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم جای گرفتند.
* گروه هشت در وین تین:
مالزی - استرالیا
اندونزی - لائوس
- تیم استرالیا با ۳ امتیاز در صدر است و تیمهای اندونزی و مالزی با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم لائوس بدون امتیاز چهارم است.