مجموعه «اکسیر» باهدف جذب مخاطب خانواده و کودک ساخته شده و محور اصلی داستان بر ارزش زمان و عمر، همبستگی خانوادگی، شکاف نسلی و مثبت‌اندیشی استوار است. این مجموعه روز‌های فرد ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد درویشعلی پور، تهیه‌کننده و کارگردان مجموعه «اکسیر»، با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره شکل‌گیری مجموعه «اکسیر» گفت: ایده اولیه توسط نویسنده مطرح شد و پس از آن در اتاق فکر با حضور نویسنده، کارگردان و داریوش فرضیایی مورد بررسی و چکش‌کاری قرار گرفت تا به ساختار نهایی مجموعه رسید.

وی درباره ترکیب فانتزی و طنز در این مجموعه افزود: قرار بود «اکسیر» در باکس شبانه و در ایام نوروز پخش شود، بنابراین از ابتدا مخاطب هدف، خانواده و کودک در نظر گرفته شد و در طراحی قصه تلاش شد جذابیت‌هایی برای مخاطبان بزرگسال نیز وجود داشته باشد.

این کارگردان گفت: بخش عمده شوخی‌ها در متن نوشته شده و در مرحله تمرین شکل می‌گیرد و برخلاف تصور، بداهه‌پردازی جلوی دوربین سهم چندانی در تولید مجموعه ندارد، هرچند در صحنه با توجه به توانایی بازیگران امکان محدودی برای بداهه وجود دارد.

درویشعلی پور با اشاره به بیش از ۲۵ سال فعالیت خود در حوزه کودک و نوجوان، تجربه کاری و زیسته خود را از عوامل مؤثر در ساخت «اکسیر» دانست و درباره همکاری با داریوش فرضیایی گفت: فرضیایی پیش از این نیز در نقش‌های متفاوتی ظاهر شده بود و «اکسیر» نخستین تجربه او در ایفای نقش یک شخصیت صاحب خانواده با همسر و دو فرزند در سنین نوجوانی و جوانی بود که چالش‌های خاص خود را داشت، اما روند شکل‌گیری قصه و اجرای نقش به‌خوبی پیش رفت.

وی درباره انتخاب بازیگران افزود: انتخاب بازیگران براساس ویژگی‌های نقش انجام شده است. برخی از بازیگران سابقه همکاری قبلی با او را داشته‌اند و برای برخی چهره‌های مستعد و جوان‌تر نیز تلاش شده فرصت دیده‌شدن فراهم شود.

کارگردان «اکسیر» درباره مضمون اصلی این مجموعه تأکید کرد: برای او پیش از سرگرم‌کننده بودن یک اثر، این پرسش اهمیت دارد که «خب که چی؟». به گفته او، همبستگی خانوادگی، ارزش زمان و عمر، مثبت‌اندیشی، شکاف نسلی و برخی آگاهی‌های اجتماعی از جمله مفاهیم زیرمتن داستان هستند.

درویشعلی پور همچنین درباره فضای بصری و رنگارنگ «اکسیر» افزود: تجربه ساخت آثار کودک و نوجوان در انتخاب رنگ، طراحی صحنه، لباس، نور، فیلمبرداری و دیگر عناصر بصری تأثیرگذار بوده است. او تأکید کرد که تلاش داشته اثری «حال خوب‌کن» برای مخاطبان ارائه کند.

وی با اشاره به دشواری تولید آثار طنز و شاد گفت: ایجاد شرایطی که مخاطب بتواند لحظات شادی را تجربه کند، کار ساده‌ای نیست و محدودیت‌های تولید و افزایش دسترسی مخاطبان به محتوا، ساخت چنین آثاری را روزبه‌روز چالش‌برانگیزتر می‌کند.

این تهیه‌کننده و کارگردان درباره احتمال ساخت فصل دوم «اکسیر» نیز گفت: با وجود بازخورد‌های مثبت پس از پخش پنج قسمت نخست، باید تا پایان فصل ۱۵ قسمتی منتظر ماند و میزان نیاز و استقبال مخاطبان از ادامه مجموعه را بررسی کرد. به گفته او، ایده‌هایی برای فصل دوم مطرح شده و نویسنده نیز همچنان در حال کار روی طرح‌های جدید است، اما هنوز تصمیم قطعی درباره فصل بعد گرفته نشده است.

وی درباره نقش داریوش فرضیایی فراتر از بازیگری نیز گفت: همکاری نزدیک آنها طی حدود ۲۵ سال باعث شکل‌گیری اعتماد و ارتباطی دوستانه شده و نظرات فرضیایی در مراحل شکل‌گیری طرح و حتی مسائل اجرایی مورد توجه قرار می‌گیرد. به گفته او، حتی نام «اکسیر» نیز پیشنهاد داریوش فرضیایی بوده است.

با اشاره به اینکه این مجموعه با هدف جذب مخاطب خانواده و کودک ساخته شده است، گفت: محور اصلی داستان بر ارزش زمان و عمر، همبستگی خانوادگی، شکاف نسلی و مثبت‌اندیشی استوار است.

درویشعلی پور از ساخت فیلم سینمایی «امیر بچه‌ها» خبر داد و گفت این فیلم برای حضور در جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان آماده می‌شود و داریوش فرضیایی نقش اصلی آن را ایفا می‌کند. او همچنین عنوان کرد که مبنای قصه و فیلمنامه این فیلم، زندگی داریوش فرضیایی است.