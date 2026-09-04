به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، امیدی‌راد گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز در یکی از مناطق بخش کومله از توابع شهرستان لنگرود، مأموران یگان حفاظت این اداره‌کل با همکاری عوامل انتظامی شهرستان، به محل موردنظر اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه در این عملیات مأموران ۵ نفر را در حین حفاری دستگیر کردند افزود: در این عملیات علاوه بر بازداشت متهمان، یک دستگاه فلزیاب و سایر ادوات حفاری نیز کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه میراث‌فرهنگی افزود: برابر ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، هرگونه حفاری و کاوش به‌قصد به‌دست‌آوردن اموال تاریخی‌فرهنگی ممنوع بوده و مرتکبان به مجازات‌های مقرر در قانون محکوم خواهند شد.

امیدی‌راد با قدردانی از هوشیاری و همکاری شهروندان در اطلاع‌رسانی به موقع به یگان حفاظت، خاطرنشان کرد: صیانت از میراث فرهنگی کشور وظیفه‌ای عمومی است و این یگان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضایی، با هرگونه تعرض به آثار و اماکن تاریخی با جدیت و قاطعانه برخورد خواهد کرد.