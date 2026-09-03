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ادارهکل هواشناسی خوزستان درخصوص افزایش رطوبت و شرجی، احتمال وقوع مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در بخشهایی از استان هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ادارهکل هواشناسی خوزستان درخصوص افزایش رطوبت و شرجی، احتمال وقوع مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در بخشهایی از استان هشدار سطح زرد صادر کرد.
بر اساس این هشدار، زمان شروع این مخاطره اوایل وقت جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ و زمان پایان آن اوایل وقت سهشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شده است.
منطقه اثر این پدیده سواحل و مناطق جنوبی استان خوزستان، بهویژه جادههای مواصلاتی ماهشهر–آبادان و ماهشهر–شادگان خواهد بود.
بر اثر این مخاطره، افزایش رطوبت، شرجی و مه و کاهش دید افقی پیشبینی میشود که میتواند موجب اختلال در تردد و سفرهای صبحگاهی و شامگاهی شود.
هواشناسی خوزستان به شهروندان و رانندگان توصیه کرده است ضمن احتیاط در تردد و رانندگی، تمهیدات لازم برای کاهش خسارات و مخاطرات احتمالی ناشی از کاهش دید افقی، افزایش رطوبت و مه را در نظر بگیرند.