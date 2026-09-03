اداره‌کل هواشناسی خوزستان درخصوص افزایش رطوبت و شرجی، احتمال وقوع مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در بخش‌هایی از استان هشدار سطح زرد صادر کرد.

هشدار زرد افزایش رطوبت و احتمال مه صبحگاهی و شامگاهی در خوزستان

هشدار زرد افزایش رطوبت و احتمال مه صبحگاهی و شامگاهی در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اداره‌کل هواشناسی خوزستان درخصوص افزایش رطوبت و شرجی، احتمال وقوع مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در بخش‌هایی از استان هشدار سطح زرد صادر کرد.

بر اساس این هشدار، زمان شروع این مخاطره اوایل وقت جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ و زمان پایان آن اوایل وقت سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شده است.

منطقه اثر این پدیده سواحل و مناطق جنوبی استان خوزستان، به‌ویژه جاده‌های مواصلاتی ماهشهر–آبادان و ماهشهر–شادگان خواهد بود.

بر اثر این مخاطره، افزایش رطوبت، شرجی و مه و کاهش دید افقی پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب اختلال در تردد و سفر‌های صبحگاهی و شامگاهی شود.

هواشناسی خوزستان به شهروندان و رانندگان توصیه کرده است ضمن احتیاط در تردد و رانندگی، تمهیدات لازم برای کاهش خسارات و مخاطرات احتمالی ناشی از کاهش دید افقی، افزایش رطوبت و مه را در نظر بگیرند.