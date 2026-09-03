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زوج جوان آبادهای بخشی از هدایای جشن ازدواج خود را به خرید تجهیزات پزشکی برای بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) شهرستان آباده اختصاص دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر بیمارستان امام خمینی (ره ) آباده گفت: این کار ارزشمند زوج جوان آباده ای که در آغاز زندگی مشترک خود، با هدف گرهگشایی از مشکلات بیماران انجام دادند بسیار امیدبخش و ستودنی است.
محمدرضا نیکو افزود: این سبک از حمایتهای مردمی، پیامآور همدلی و نوعدوستی است و نشان میدهد که آحاد جامعه نسبت به حوزه سلامت حساسیت ویژهای دارند.
او ادامه داد : این هدایای نقدی برای ارتقای تجهیزات پزشکی مورد نیاز بخشهای درمانی و با هدف بهبود کیفیت خدمترسانی به مراجعین صرف می شود.
مدیر بیمارستان امام خمینی (ره ) آباده در پایان بیان کرد: اقدام این زوج جوان الگویی شایسته برای ترویج فرهنگ وقف و کمک به نظام سلامت است که امیدواریم این روحیه ایثار در جامعه بیش از پیش گسترش یابد.