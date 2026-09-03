به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر بیمارستان امام خمینی (ره ) آباده گفت: این کار ارزشمند زوج جوان آباده ای که در آغاز زندگی مشترک خود، با هدف گره‌گشایی از مشکلات بیماران انجام دادند بسیار امیدبخش و ستودنی است.

محمدرضا نیکو افزود: این سبک از حمایت‌های مردمی، پیام‌آور همدلی و نوع‌دوستی است و نشان می‌دهد که آحاد جامعه نسبت به حوزه سلامت حساسیت ویژه‌ای دارند.

او ادامه داد : این هدایای نقدی برای ارتقای تجهیزات پزشکی مورد نیاز بخش‌های درمانی و با هدف بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعین صرف می شود.

مدیر بیمارستان امام خمینی (ره ) آباده در پایان بیان کرد: اقدام این زوج جوان الگویی شایسته برای ترویج فرهنگ وقف و کمک به نظام سلامت است که امیدواریم این روحیه ایثار در جامعه بیش از پیش گسترش یابد.