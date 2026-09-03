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مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: مشکلات سمیرم با سرمایه گذاری در زمینه ایجاد زیر ساختهای اقتصادی و فرهنگی برطرف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ یوسف افشار نیا در جلسه بررسی ظرفیت های شهرستان سمیرم افزود: برگزاری جشنواره سیب با عنواک ایران جان سمیرم اصفهان فرصت مناسبی است تا تمام ظرفیتهای سمیرم در زمینه سرمایه گذاری اقتصادی، گردشگری، صنایع دستی، مفاخر، شهدا در سطح ملی معرفی شود.
وی بیان کرد: باید در جشنواره سیب سعی بر این باشد یک نگاه جامع و متوازن و همه جانبه به شهرستان باشد و تنها به برپایی بازارچه و برپایی غرفهها اکتفا نشود.
به گفته افشار نیا صدا و سیمای استان اصفهان در قالب برنامه ایران جان سمیرم اصفهان چالشهای مهاجرت، کاهش زیر ساختها فرهنگی، منابع ابی شهرستان، مشکلات جادههای شهری و روستایی و دیگر کمبودها و مشکلات شهرستان را بررسی میکند.
وی ادامه داد: صدا و سیما در راستای تولیدات رسانهای از داشتهها و تولید مجدد محتوا در رابطه با معرفی فرصتها و ظرفبتهای شهرستان سمیرم استفاده خواهد کرد
رحیم کریمی نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی گفت: ظرفیتهای شهرستان تاکنون آن گونه که باید معرفی نشده و برگزاری جشنواره فرصت مناسبی است که این ظرفیتها استانی و فرا استان معرفی شود.