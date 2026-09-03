یک بهله پرنده شکاری شاهین که به دلایلی قابلیت پرواز کردن را نداشت پس از مشاهده و زنده گیری توسط یکی از شهروندان دوستدار محیط زیست، جهت انجام اقدامات لازم برای مراقبت و بازگشت به طبیعت، به اداره حفاظت محیط زیست الیگودرز تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،پس از بررسی وضعیت جسمانی این پرنده توسط کارشناسان حفاظت محیط زیست اقدامات لازم برای مراقبت و تیمار آن انجام خواهد شد و در صورت تأیید سلامت، توانایی پرواز و قابلیت بازگشت به زیستگاه، در طبیعت رهاسازی می‌شود.

پرندگان شکاری نقش مهمی در چرخه و هرم غذایی و حفظ و پایداری اکوسیستم‌ها دارند، جمعیت برخی پرندگان، خزندگان، جوندگان، دوزیستان و حتی حشرات را کنترل نموده و از طغیان آنها در طبیعت جلوگیری می‌کنند.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان ضمن قدردانی از اقدام مسئولانه این شهروند دوستدار حیات وحش از عموم مردم درخواست می شود در صورت مشاهده حیات وحش آسیب‌دیده، مصدوم یا گرفتار، از جابه‌جایی و نگهداری خودسرانه آن خودداری کرده و موضوع را به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع و یا با سامانه شبانه روزی تلفنی ۱۵۴۰ تماس حاصل نمایند.