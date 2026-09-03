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مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به وقفه ایجادشده در برگزاری برنامههای موسیقی در کشور گفت: کنسرتها در شهرستانها و مراکز استانها از سر گرفته شده و در تهران نیز اجرای برنامههای موسیقی در سالنهای کوچک آغاز شده است.
بابک رضایی مدیر کل دفتر موسیقی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه اتفاقات سال گذشته موجب وقفه در فرآیند تولید و اجرای برنامههای موسیقی شد، اظهار کرد: برای بازگشت این فرآیند به شرایط استاندارد و روال معمول، نیاز به زمان داریم.
او افزود: اکنون در سطح شهرستانها و مراکز استانها شاهد برگزاری کنسرت هستیم و تقریباً هر هفته در شهرهای مختلف کشور، هنرمندان موسیقی روی صحنه میروند.
رضایی درباره وضعیت برگزاری کنسرتها در تهران نیز گفت: پس از وقفه ایجادشده، کنسرتها در سالنهای زیر هزار نفر آغاز شده و برنامههای متعددی در تالار وحدت، تالار رودکی، برج آزادی و دیگر سالنهای زیرمجموعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران برگزار میشود.
او با اشاره به اجرای علی قمصری در تالار وحدت افزود: این کنسرت برای دو شب دیگر نیز تمدید شده است.
مدیرکل دفتر موسیقی درباره ازسرگیری کنسرتهای بزرگ در پایتخت گفت: برگزاری برنامه در سالنهای بالای هزار و ۵۰۰ نفر نیازمند هماهنگی، تدارکات و برنامهریزی است و تهیهکنندگان موسیقی در حال انجام این اقدامات هستند. امیدواریم تا پایان شهریور شرایط برای برگزاری کنسرتهای بزرگ در این سالنها فراهم شود.
کمبود زیرساخت؛ چالش اصلی کنسرتهای تهران
رضایی، کمبود زیرساختهای مناسب را یکی از چالشهای اصلی برگزاری کنسرتهای بزرگ در تهران دانست و گفت: در ۱۵ ماه گذشته تلاش کردهایم ظرفیتهای بیشتری را در اماکن و مراکزی که امکان میزبانی از تعداد بیشتری از مخاطبان را دارند، به چرخه برگزاری کنسرتها اضافه کنیم.
او افزود: امیدواریم تا پایان شهریور یکی دو مرکز با ظرفیت بالای دو هزار نفر به این چرخه بازگردد و سالنهایی که در سالهای گذشته میزبان برنامههای موسیقی بودند نیز دوباره امکان برگزاری کنسرت را پیدا کنند.
مدیرکل دفتر موسیقی ادامه داد: درباره یکی دو مکان نیز اقداماتی برای تغییر کاربری و آمادهسازی به منظور بهرهبرداری در حوزه برگزاری کنسرت در حال انجام است. همچنین تهیهکنندگان موسیقی را تشویق کردهایم در صورت فراهم بودن شرایط، از ظرفیت فضاهای روباز تهران برای برگزاری برنامههایی با ظرفیت بیشتر استفاده کنند.
هنرمندان در رویدادهای اجتماعی خوش درخشیدند
رضایی درباره برنامه دفتر موسیقی برای هنرمندانی که در جریان رویدادهای اخیر کشور آثار موسیقایی تولید کردند، گفت: در دوره جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ سوم تحمیلی، هنرمندان موسیقی بهنظر من همگی خوش درخشیدند.
او افزود: تولید موسیقی فرآیندی پیچیده است و ممکن است مخاطب هنگام شنیدن یک اثر به مراحل تولید و تدارک آن توجه نکند؛ اما همراهی و حضور مؤثر بسیاری از هنرمندان موسیقی در این ایام و در مناسبات اجتماعی کشور، قابل توجه بود.
رضایی گفت: هنرمندان با آثار خود در کنار مردم و در دفاع از کیان کشور حضور داشتند و توانستند با آثار زیبا و اثرگذار، به تقویت روحیه مردم، تابآوری اجتماعی و وحدت و همدلی کمک کنند.
صدها اثر موسیقایی در صف دریافت مجوز
مدیر دفتر موسیقی درباره تعداد خوانندگانی که برای دریافت مجوز آثار خود درخواست دادهاند، اظهار کرد: فرآیند دریافت مجوز آثار موسیقایی، چه برای هنرمندان صاحبنام و چه هنرمندانی که بهتازگی وارد عرصه موسیقی شدهاند، از طریق سامانه دفتر موسیقی انجام میشود.
او افزود: روزانه بیش از صد درخواست برای دریافت مجوز آثار موسیقایی ثبت میشود که بر اساس روند و برنامهریزی تعریفشده در سامانه، بررسی و رسیدگی خواهد شد.
رضایی گفت: در حال حاضر آمار دقیق و مشخصی از تعداد هنرمندان سرشناس متقاضی مجوز در اختیار ندارم، اما آنچه میتوانم اعلام کنم این است که هنرمندان موسیقی در حال تولید آثار متعددی هستند که امیدواریم بهزودی روی صحنهها برای مردم اجرا شوند.
او ادامه داد: وقفه ایجادشده در برنامههای موسیقی را میتوان به کارخانهای تشبیه کرد که خط تولید آن متوقف شده و برای بازگشت به شرایط عادی، زمان لازم است. امیدواریم از ابتدای پاییز، روند تولید و اجرای آثار موسیقایی با سرعت و نظم بیشتری ادامه پیدا کند.
تلاش برای کنترل قیمت بلیت کنسرتها
رضایی درباره افزایش قیمت بلیت کنسرتها نیز گفت: قیمت بلیت موضوع مهمی است و دفتر موسیقی در حد بضاعت خود تلاش میکند مؤلفههای مؤثر بر قیمت بلیت را تا حد امکان کنترل و کاهش دهد تا رقم نهایی برای مخاطبان منطقیتر باشد.
اوافزود: شرایط اقتصادی کشور و هزینههای مربوط به برگزاری یک اجرای هنری، عوامل متعددی هستند که بخشی از آنها قابل کنترل نیستند.
مدیر دفتر موسیقی ادامه داد: هزینه سالن بخش قابل توجهی از هزینه برگزاری کنسرت را تشکیل میدهد و شاید حدود یکسوم هزینه یک اجرای موسیقی به سالن اختصاص پیدا کند. هزینههای مربوط به هنرمندان و دستمزدها نیز متناسب با افزایش هزینههای زندگی و شرایط اقتصادی تغییر کرده است.
رضایی با اشاره به برگزاری برنامههای رایگان موسیقی گفت: معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر موسیقی تلاش میکنند در مناسبتهای مختلف، زمینه اجرای برنامههای موسیقی رایگان را برای مردم فراهم کنند.
او افزود: در هفته وحدت و همزمان با هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام (ص)، برنامهای چهارشبه در محوطه تئاتر شهر با حضور هنرمندانی از ژانرهای مختلف موسیقی، از موسیقی نواحی و ایرانی تا موسیقی پاپ، برگزار شد.
رضایی گفت: برنامههای مشابهی نیز در شهرستانها با همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها در حال پیگیری است تا علاقهمندانی که امکان پرداخت هزینه بلیت کنسرت را ندارند نیز بتوانند از اجرای هنرمندان موسیقی بهرهمند شوند.
رایزنی با سالنها و تهیهکنندگان برای کاهش هزینهها
مدیر دفتر موسیقی درباره چالش تهیهکنندگان برای تأمین هزینه سالنها نیز اظهار کرد: با مدیران سالنهایی که میزبان کنسرتهای موسیقی هستند و همچنین تهیهکنندگان جلسات متعددی برگزار کردهایم و تلاش کردهایم این دو گروه را به یکدیگر نزدیکتر کنیم.
او افزود: هدف ما این است که با همافزایی و برنامهریزی بیشتر، مشکلات موجود به حداقل برسد و امیدواریم با آغاز کنسرتهای بزرگ در تهران، شاهد قیمتهای منطقیتر و رضایت بیشتر مردم باشیم.
تعیین دبیر جشنواره موسیقی فجر در روزهای آینده
رضایی درباره آخرین وضعیت جشنواره موسیقی فجر نیز گفت: تحولات و شرایط کشور موجب شد تشکیل شورای سیاستگذاری و انتخاب دبیر جشنواره موسیقی فجر با تأخیر مواجه شود، اما پیشنهادهای دفتر موسیقی به معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شده است.
او افزود: امیدواریم تا هفته آینده اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره تأیید و احکام آنها صادر شود و پس از آن، در نخستین جلسه شورا، دبیر جشنواره نیز با نظر اعضای شورا انتخاب شود.
رضایی ادامه داد: دفتر موسیقی و انجمن موسیقی ایران روند برنامهریزی اجرایی جشنواره چهلودوم موسیقی فجر را متوقف نکردهاند و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.
او ابراز امیدواری کرد جشنواره امسال متناسب با شرایط کشور و همزمان با ایام دهه فجر، به شکل شایستهای برگزار شود.
برنامه ویژه موسیقی برای هفته دفاع مقدس
مدیر دفتر موسیقی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری برنامههای ویژه موسیقی در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: هفته دفاع مقدس امسال با توجه به شرایطی که کشور در یک سال گذشته تجربه کرده، میتواند نقطه عطفی برای حضور موسیقی در عرصه اجتماعی باشد.
رضایی افزود: روز گذشته مدیران بخش موسیقی مجموعههای فرهنگی و هنری کشور از جمله بسیج هنرمندان، حوزه هنری و سازمان صداوسیما در دفتر موسیقی حضور داشتند و نشست همفکری و هماندیشی درباره برنامههای هفته دفاع مقدس برگزار شد.
او گفت: امیدواریم نتیجه این نشستها تا هفته آینده به برنامهای جامع و جذاب برای مردم منجر شود تا با زبان موسیقی، بخشی از رشادتها و ایثارگریهای رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس و همچنین حوادث اخیر کشور روایت شود.
رضایی افزود: در این برنامه از گونههای مختلف موسیقی استفاده خواهد شد و تلاش میکنیم هنرمندانی که در یک سال گذشته آثاری با مضامین مرتبط با دفاع از کشور تولید کردهاند نیز حضور داشته باشند.
امیدواریم روزی چاوشی را روی صحنه ببینیم
مدیر دفتر موسیقی درباره احتمال برگزاری کنسرت محسن چاوشی نیز گفت: آقای چاوشی علاقهای به برگزاری اجرای صحنهای ندارند و اگر خود ایشان تصمیم به این کار بگیرند، تهیهکنندگان موسیقی قطعاً مشتاق هستند این برنامه را به بهترین شکل ممکن برگزار کنند.
او افزود: ما نیز مشتاقیم روزی آقای چاوشی را روی صحنه ببینیم و آثار زیبا و تأثیرگذار او را به صورت زنده بشنویم.