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مدیر جهاد کشاورزی بوکان گفت: کشاورزان این شهرستان امسال با برداشت بیش از ۱۶۰ هزار تُن گندم، علاوه بر کسب رتبه نخست تولید این محصول در آذربایجانغربی، رکورد جدیدی در برداشت گندم ثبت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مستوره رحیمی آذر افزود: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون ۷۷ هزار تُن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان این شهرستان خریداری شده که این میزان نسبت به ۵۷ هزار تُن خریداریشده در مدت مشابه سال گذشته، افزایش داشته است.
وی ضافه کرد: خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان بوکان امسال در هفت مرکز شامل ۲ مرکز غله و پنج مرکز تعاونی در روستاهای قرهکند، یهکشهوه، درویشان، رحیمخان و قلعهرسولسیت انجام میشود.
مدیر جهاد کشاورزی بوکان بیان کرد: این مراکز تا پایان فصل برداشت گندم در شهرستان فعال خواهند بود و از گندمکاران درخواست میشود برای تحویل محصول خود به مراکز خرید تضمینی اقدام کنند.
وی اضافه کرد: کشاورزان این شهرستان در سال زراعی جاری ۷۰ هزار هکتار گندم دیم و ۱۱ هزار هکتار گندم آبی کشت کردهاند و بخش عمده عملیات کاشت، داشت و برداشت گندم در این شهرستان به صورت مکانیزه انجام میشود.
رحیمیآذر درباره پرداخت مطالبات گندمکاران نیز گفت: مطالبات کشاورزان پس از خرید تضمینی و بر اساس زمان تحویل محصول به مراکز خرید پرداخت میشود.
وی اضافه کرد: تاکنون ۳۷ درصد از مجموع مطالبات گندمکاران شهرستان بوکان پرداخت شده است.