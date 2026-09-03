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فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی ، گردشگری و صنایعدستی گیلان از کشف و ضبط ۲۵ قلم شیء تاریخی ارزشمند با اصالت فرهنگی و دستگیری متهم در لنگرود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، محمدرضا امیدی راد با بیان اینکه صیانت و پاسداری از هویت تاریخی و ریشههای کهن تمدنی گیلان، خط قرمز یگان حفاظت است گفت: در عملیاتی هدفمند که با هماهنگی مقام قضایی و ضابطان یگان حفاظت در شهرستان لنگرود فرد متخلف در شرایطی که قصد اختفا، دادوستد غیرقانونی و تاراج این آثار گرانبها را در خانهای داشت، دستگیر شد.
وی با اشاره به تایید اصالت این اشیاء توسط کارشناسان خبره باستانشناسی، افزود: پس از طی تشریفات قانونی و قضایی، این گنجینههای ارزشمند بهمنظور حفاظت و معرفی ظرفیتهای تمدنی، به موزههای تخصصی استان منتقل خواهند شد.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان با تأکید برپایشهای مستمر و مقتدرانه یگان در سطح استان گفت: تاریخ پرشکوه و میراث تمدنی این سرزمین، امانتی گرانسنگ برای نسلهای فرداست و یگان حفاظت میراثفرهنگی گیلان بدون ذرهای اغماض، عرصه را بر غارتگرانی که سودای دستاندازی به پیشینه پرافتخار این کهندیار را دارند، تنگ خواهد کرد.