کاهش ترافیک مناطق مرکزی تهران با احداث دو پارکینگ جدید
توسعه زیرساختهای پارکینگ با هدف روانسازی ترافیک، تسهیل دسترسی بیماران و همراهان و کاهش فشار بر معابر اطراف مراکز درمانی در اولویت مدیریت شهری پایتخت قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد پارکینگ مکانیزه ۷۲ خودرویی در نزدیکی بیمارستان شریعتی در آستانه بهرهبرداری قرار دارد و همزمان عملیات تجهیز کارگاه پارکینگ رمپی نیز آغاز شده است تا بخشی از کمبود فضای توقف خودرو در محدوده خیابان کارگر که میزبان مراکز درمانی است، جبران شود.