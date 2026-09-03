کاهش ترافیک مناطق مرکزی تهران با احداث دو پارکینگ جدید

توسعه زیرساخت‌های پارکینگ با هدف روان‌سازی ترافیک، تسهیل دسترسی بیماران و همراهان و کاهش فشار بر معابر اطراف مراکز درمانی در اولویت مدیریت شهری پایتخت قرار دارد.