به مناسبت هفته دولت، عملیات اجرایی طرح گازرسانی به ۱۸ روستای محور موسالان شهرستان میرآباد آذربایجان غربی، با حضور مهدی حداد معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت هفته دولت، عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به ۱۸ روستای محور موسالان شهرستان میرآباد با حضور مهدی حداد معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی آغاز شد؛ این پروژه با اعتبار اولیه ۹۵۰ میلیارد ریال، ۷۳۰ خانوار روستایی را از نعمت گاز بهره‌مند خواهد کرد و گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های مناطق روستایی به شمار می‌رود.

در ادامه روند توسعه اقتصادی شهرستان، یک واحد مرغداری گوشتی ۵۰ هزار قطعه‌ای در روستای گرور با سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید؛ این طرح در چارچوب رویداد اینوا و با هدف تقویت تولید، توسعه بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار اجرا شده است.

همچنین مرکز خدمات جامع سلامت روستای واوان با زیربنای ۵۵۰ مترمربع و اعتبار ۲۳۷ میلیارد ریال افتتاح شد؛ این مرکز با پوشش ۳۶ روستا و جمعیتی بالغ بر ۴۶۰۰ نفر، دسترسی مردم منطقه به خدمات درمانی را تسهیل کرده و در راستای سیاست‌های دولت برای ارتقای عدالت در سلامت و کاهش شکاف زیرساختی مناطق محروم قرار دارد.

در هفته دولت امسال، چهار پروژه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب رویداد اینوا با اعتباری بالغ بر ۴۷۰ میلیارد تومان در میرآباد افتتاح یا کلنگ‌زنی شد؛ مجموعه اقداماتی که در کنار توسعه زیرساخت‌های انرژی و سلامت، نشان‌دهنده حرکت این شهرستان در مسیر تولید، اشتغال، محرومیت‌زدایی و توسعه متوازن با تأکید مدیریت عالی استان است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی همچنین با حضور در روستای واوان شهرستان میرآباد با خانواده معظم شهید این روستا دیدار و از صبر و استقامت آنان تجلیل کرد.