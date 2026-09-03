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طرح اردوی دانشآموزی «ایرانیوم» با هدف تغییر الگوی یادگیری از روشهای تئوری به سمت عملیاتهای میدانی در اردوگاه شهید بهشتی شهر ابریشم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول سازمان بسیج دانشآموزی استان اصفهان گفت: این طرح آموزشی که در چهار مرحله چهارروزه برای دانشآموزان متوسطه اول و دوم برنامهریزی شده، با مشارکت ۱۳۰۰ دانشآموز منتخب از میان ۲ هزار متقاضی در حال اجراست.
حسین رجبپور افزود: در اینجا با شناسایی توانمندیها و نقاط ضعف دانشآموزان در شرایط بحرانی، مهارتهای آنان را ارتقا میدهیم تا پس از بازگشت به محیط آموزشی، توانمندیهای فردی و جمعی آنها به شکل ملموسی ارتقا یافته باشد.
به گفته وی در این طرح، ۱۲ عملیات میدانی برای آمادگی دانشآموزان جهت پذیرش نقشهای مدیریتی و مسئولیتپذیری در آینده طراحی شده است.