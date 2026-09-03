به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان اصفهان گفت: این طرح آموزشی که در چهار مرحله چهارروزه برای دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم برنامه‌ریزی شده، با مشارکت ۱۳۰۰ دانش‌آموز منتخب از میان ۲ هزار متقاضی در حال اجراست.

حسین رجب‌پور افزود: در اینجا با شناسایی توانمندی‌ها و نقاط ضعف دانش‌آموزان در شرایط بحرانی، مهارت‌های آنان را ارتقا می‌دهیم تا پس از بازگشت به محیط آموزشی، توانمندی‌های فردی و جمعی آنها به شکل ملموسی ارتقا یافته باشد.

به گفته وی در این طرح، ۱۲ عملیات میدانی برای آمادگی دانش‌آموزان جهت پذیرش نقش‌های مدیریتی و مسئولیت‌پذیری در آینده طراحی شده است.