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مدیر گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه از افزایش ۱۲۷ درصدی درآمدهای عمومی این گمرک در پنج ماه نخست امسال خبر داد و گفت: درآمدهای عمومی گمرک کاوه در این مدت به ۳.۵ همت رسیده و صادرات نیز از نظر ارزش ۴۷ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قاسم مطلبی در تشریح عملکرد گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه در پنج ماه نخست امسال، افزایش درآمدهای عمومی این گمرک را نشانه رونق فعالیتهای تجاری و اقتصادی در این منطقه دانست و افزود: در کنار رشد درآمدهای عمومی، شاخصهای تجارت خارجی در بخشهای صادرات، واردات و ترانزیت نیز روندی مثبت داشته است. وی درباره عملکرد صادراتی گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه گفت: در پنج ماه نخست امسال ۳۰۱ هزار تن کالا به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار از این گمرک صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، از نظر وزنی ۳۶ درصد و از نظر ارزشی ۴۷ درصد افزایش داشته است. مدیر گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه افزود: در بخش واردات نیز ۹۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار از طریق این گمرک وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزن و ارزش هر کدام ۲ درصد افزایش داشته است. مطلبی همچنین از رشد فعالیتهای ترانزیتی در منطقه ویژه اقتصادی کاوه خبر داد و گفت: در پنج ماه نخست امسال ۱۱۹ هزار تن کالا به ارزش تقریبی ۴۵۰ میلیون دلار به مقصد گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه ترانزیت شده که از نظر وزنی ۶ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است. وی با تأکید بر نقش گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه در پشتیبانی از تولید و تجارت منطقه تصریح کرد: افزایش حجم صادرات، تداوم واردات و رشد ترانزیت کالا در کنار افزایش درآمدهای عمومی، بیانگر جایگاه مهم این گمرک در چرخه اقتصادی و تجاری منطقه است.