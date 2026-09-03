به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قاسم مطلبی در تشریح عملکرد گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه در پنج ماه نخست امسال، افزایش درآمد‌های عمومی این گمرک را نشانه رونق فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در این منطقه دانست و افزود: در کنار رشد درآمد‌های عمومی، شاخص‌های تجارت خارجی در بخش‌های صادرات، واردات و ترانزیت نیز روندی مثبت داشته است. وی درباره عملکرد صادراتی گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه گفت: در پنج ماه نخست امسال ۳۰۱ هزار تن کالا به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار از این گمرک صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، از نظر وزنی ۳۶ درصد و از نظر ارزشی ۴۷ درصد افزایش داشته است. مدیر گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه افزود: در بخش واردات نیز ۹۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار از طریق این گمرک وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزن و ارزش هر کدام ۲ درصد افزایش داشته است. مطلبی همچنین از رشد فعالیت‌های ترانزیتی در منطقه ویژه اقتصادی کاوه خبر داد و گفت: در پنج ماه نخست امسال ۱۱۹ هزار تن کالا به ارزش تقریبی ۴۵۰ میلیون دلار به مقصد گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه ترانزیت شده که از نظر وزنی ۶ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است. وی با تأکید بر نقش گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه در پشتیبانی از تولید و تجارت منطقه تصریح کرد: افزایش حجم صادرات، تداوم واردات و رشد ترانزیت کالا در کنار افزایش درآمد‌های عمومی، بیانگر جایگاه مهم این گمرک در چرخه اقتصادی و تجاری منطقه است.