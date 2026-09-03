پخش زنده
امروز: -
در راستای اجرای پویش ملی «همه حاضر» و با هدف حمایت از تداوم تحصیل دانشآموزان نیازمند، ۵۰۰ بسته تحصیلی به همت مؤسسه خیریه حبیب ابن مظاهر الاسدی میان گروه هدف زیر پوشش بهزیستی شادگان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی بهزیستی استان، در راستای اجرای پویش ملی «همه حاضر» و با هدف حمایت از تداوم تحصیل دانشآموزان نیازمند، ۵۰۰ بسته تحصیلی به همت مؤسسه خیریه حبیب ابن مظاهر الاسدی میان دانشآموزان یتیم و نیازمند زیر پوشش بهزیستی شهرستان شادگان توزیع شد.
این اقدام خیرخواهانه در آستانه آغاز سال تحصیلی و با هدف تأمین بخشی از لوازم و ملزومات آموزشی دانشآموزان نیازمند انجام شد؛ اقدامی که با کاهش بخشی از هزینههای تحصیل، میتواند دغدغه خانوادههای تحت حمایت را کاهش داده و زمینه حضور پررنگتر دانشآموزان در کلاسهای درس را فراهم کند.
پویش «همه حاضر» با تأکید بر ضرورت فراهم کردن فرصت برابر برای تحصیل و جلوگیری از بازماندن کودکان و نوجوانان از آموزش، بر نقش مؤثر خیرین، نهادهای مردمی و مسئولیت اجتماعی دستگاهها در حمایت از دانشآموزان نیازمند تأکید دارد.
بهزیستی شادگان ضمن قدردانی از مدیران، خیرین و دستاندرکاران مؤسسه خیریه حبیب ابن مظاهر الاسدی، این اقدام را نمونهای ارزشمند از همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی در مسیر تحقق هدف «همه حاضر» دانست؛ چرا که هیچ دانشآموزی نباید به دلیل مشکلات اقتصادی، از فرصت یادگیری و حضور در مدرسه محروم بماند.