به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی بهزیستی استان، در راستای اجرای پویش ملی «همه حاضر» و با هدف حمایت از تداوم تحصیل دانش‌آموزان نیازمند، ۵۰۰ بسته تحصیلی به همت مؤسسه خیریه حبیب ابن مظاهر الاسدی میان دانش‌آموزان یتیم و نیازمند زیر پوشش بهزیستی شهرستان شادگان توزیع شد.

این اقدام خیرخواهانه در آستانه آغاز سال تحصیلی و با هدف تأمین بخشی از لوازم و ملزومات آموزشی دانش‌آموزان نیازمند انجام شد؛ اقدامی که با کاهش بخشی از هزینه‌های تحصیل، می‌تواند دغدغه خانواده‌های تحت حمایت را کاهش داده و زمینه حضور پررنگ‌تر دانش‌آموزان در کلاس‌های درس را فراهم کند.

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پویش «همه حاضر» با تأکید بر ضرورت فراهم کردن فرصت برابر برای تحصیل و جلوگیری از بازماندن کودکان و نوجوانان از آموزش، بر نقش مؤثر خیرین، نهادهای مردمی و مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها در حمایت از دانش‌آموزان نیازمند تأکید دارد.

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بهزیستی شادگان ضمن قدردانی از مدیران، خیرین و دست‌اندرکاران مؤسسه خیریه حبیب ابن مظاهر الاسدی، این اقدام را نمونه‌ای ارزشمند از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در مسیر تحقق هدف «همه حاضر» دانست؛ چرا که هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل مشکلات اقتصادی، از فرصت یادگیری و حضور در مدرسه محروم بماند.