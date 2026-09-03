به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه با بیان اینکه خط ریلی کرمانشاه – خسروی – بغداد یکی از چهار مسیر اولویت‌دار ریلی کشور و مهم‌ترین کلان طرح عمرانی استان است گفت: در صورت تأمین به‌موقع منابع مالی، قطعه راه‌آهن کرمانشاه تا اسلام‌آباد غرب حداکثر تا یک سال آینده تکمیل و آماده بهره‌برداری می شود.

منوچهر حبیبی گفت: در سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به جمهوری اسلامی ایران، تفاهم‌نامه‌ای راهبردی امضا شد تا عملیات اجرایی این خط از سمت خاک عراق نیز آغاز شود که این توافق، اراده و عزم دو کشور را برای تسریع در اتصال ریلی بیش از پیش جزم کرده است.

وی با تبیین کارکرد دوگانه باری و مسافری این خط ریلی و جایگاه مرز خسروی به‌عنوان یکی از سه پایانه مرزی پرتردد کشور گفت: ۶۰ درصد از زائران اربعین حسینی در جغرافیای استان کرمانشاه و تا محور اسلام‌آباد غرب مسیر تردد مشترک دارند که بخشی از آنها راهی مرز مهران و بخش عمده‌ای عازم مرز خسروی و عتبات عالیات می‌شوند که راه‌اندازی این شبکه ریلی، تردد میلیونی زائران را به شکل چشمگیری تسهیل و روان خواهد کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش ترانزیتی و اقتصادی استان افزود: استان کرمانشاه سهمی ۴۰ درصدی از کل صادرات زمینی جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق را به خود اختصاص داده است و اتصال ریلی به خسروی و بغداد نقشی اساسی در شتاب‌بخشی به تبادلات تجاری، کاهش چشمگیر هزینه‌های حمل‌ونقل و جهش صادراتی ایفا خواهد کرد.