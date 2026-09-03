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نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه همدان در سفر یکروزه به بخش گلتپه شهرستان کبودراهنگ، از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و مطالبات مردم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آیت الله شعبانی موثقی با حضور در جمع اهالی و گروههای جهادی روستاهای مختلف این بخش «روستاهای قهورد، سرایجوق، جگنلو، علی آباد» از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و مطالبات مردم قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری و رفع محرومیتها و تقویت خدمترسانی به مناطق کمبرخوردار تأکید کرد.
او با قدردانی از حضور نیروهای جهادی در مناطق محروم، این اقدامات را نمونهای از فرهنگ ایثار، مسئولیتپذیری و خدمت بیمنت به مردم دانست و بر ضرورت استمرار و تقویت این فعالیتها تأکید کرد.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اهمیت خدمترسانی به مردم، تأکید کرد: مسئولیت همه ما این است که برای رفع گرفتاریها و محرومیتهای مردم تلاش کنیم و در این مسیر، نباید تفاوتی میان مناطق برخوردار و کمبرخوردار وجود داشته باشد، زیرا که همه مردم شایسته خدمت و توجه هستند.
شعبانی موثقی تصریح کرد: گروههای جهادی با حضور در متن جامعه و در کنار مردم، بسیاری از مشکلات و نیازهای واقعی مناطق را از نزدیک شناسایی میکنند و ظرفیت ارزشمندی برای کمک به رفع مسائل و محرومیتزدایی به شمار میروند، بنابراین باید از این ظرفیت، حمایت و زمینه حضور مؤثرتر آنان در مناطق مختلف فراهم شود.