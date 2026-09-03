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برداشت انجیر دیم از بیش از ۷۰۰ هکتار از باغهای بارور جهرم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم، از آغاز برداشت انجیر دیم از بیش از ۷۰۰ هکتار باغهای بارور شهرستان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال حدود هزار و ۱۰۰ تن انجیر دیم از باغهای جهرم برداشت شود که بخشی از این محصول علاوه بر تأمین بازار داخلی، روانه بازارهای جهانی می شود.
قناعتیان با بیان کرد: برداشت انجیر از باغهای شهرستان جهرم آغاز شده است و باغداران در حال جمعآوری محصول دسترنج خود هستند.
او ادامه داد : پیشبینی میشود میزان تولید امسال علاوه بر عرضه در بازارهای داخلی، بخشی از آن نیز به کشورهای دیگر صادر شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم با بیان اینکه تولید انجیر دیم یکی از ظرفیتهای مهم بخش باغبانی شهرستان به شمار میرود، افزود: استمرار تولید و حضور این محصول در بازارهای داخلی و خارجی، زمینه مناسبی برای تقویت جایگاه انجیر جهرم و افزایش ارزش اقتصادی محصول فراهم کرده است.
قناعتیان همچنین بر اهمیت توجه به مراحل پس از برداشت، از جمله فرآوری، بستهبندی و توسعه بازارهای فروش تأکید کرد و گفت: تقویت این بخشها میتواند ضمن افزایش ارزش افزوده این محصول، زمینه بهتری برای حمایت از تولیدکنندگان و توسعه بازار انجیر شهرستان جهرم فراهم کند.
او گفت : با آغاز فصل برداشت، باغداران انجیر جهرم بار دیگر حاصل تلاش و مراقبت خود را روانه بازار میکنند تا محصول تولیدی شهرستان علاوه بر سفرههای مردم، سهمی از بازارهای خارج از کشور نیز داشته باشد.