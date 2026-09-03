به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، کامران مقدم پور با بیان اینکه با توجه به نیاز صنایع مختلف کشور به چوب و ضرورت تامین همه و یا دستکم بخشی از این نیاز از طریق تولید داخلی، اظهار داشت: با توسعه زراعت چوب در قالب برنامه مدیریت پایدار جنگل ها می توانیم سالانه بیش از ۳۰۰ هزار مترمکعب چوب در داخل کشور تولید کنیم که علاوه بر تامین نیاز کشور، به همین میزان باعث صرفه جویی ارزی نیز خواهد شد.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تصریح کرد: بر اساس برنامه جنگلداری نوین، هر سال حدود سی هزار هکتار طرح های زراعت چوب اجرا خواهد شد که می تواند منجر به تولید حدود ۶ تا ۷ میلیون مترمکعب چوب شود.

مقدم پور افزود: شیوه نامه ای که به دستور وزیر جهاد کشاورزی تهیه و تدوین شده، مراحل تصویب را طی می کند و پس از نهایی شدن، ابلاغ خواهد شد.