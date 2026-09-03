مسابقات فوتبال رئال سوسیداد و سلتاویگو و فجر سپاسی و مس شهر بابک، امروز زنده از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه پخش بازی‌های لالیگای اسپانیا، از ساعت ۲۲:۳۰ دیدار دو تیم رئال سوسیداد و سلتاویگو از هفته ششم با گزارشگری محمد رجبی از شبکه ورزش پخش می شود.

رئال سوسیداد با ۳ بازی و کسب امتیاز در رده ۱۳ جدول و سلتاویگو با همین تعداد بازی و ۱ امتیاز در رده شانزدهم ایستاده است.

در ادامه رقابت های فوتبال لیگ برتر کشور و در آخرین مسابقه از هفته پنجم این رقابت ها، از ساعت ۱۹، دیدار دو تیم فجرسپاسی و مس شهر بابک با گزارشگری اختصاصی و زنده پخش می شود.

فجرسپاسی با ۴ بازی و کسب ۶ امتیاز در جایگاه هفتم و مس شهربابک با همین تعداد بازی و ۳ امتیاز در رتبه پانزدهم جدول قرار دارد.