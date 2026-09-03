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جلسه بررسی آخرین وضعیت تلهکابین ارومیه و نحوه فعالیت آن به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط و سرمایهگذاران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه بررسی آخرین وضعیت تلهکابین ارومیه و نحوه فعالیت آن به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط و سرمایهگذاران برگزار شد.
در این نشست آخرین وضعیت اجرایی و موانع پیشروی فعالیت تلهکابین مورد بررسی قرار گرفته و بر رفع موانع، تسریع در تعیین تکلیف و فراهمسازی زمینه بهرهبرداری از این پروژه تأکید شد.
این پیگیری در راستای تأکید استاندار آذربایجانغربی بر فعالسازی ظرفیتهای گردشگری ارومیه، تسریع در اجرای پروژههای سرمایهگذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای رونق اقتصادی و گردشگری استان انجام میشود.