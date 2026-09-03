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رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، دقایقی پیش در رأس یک هیئت عالی قضائی و حقوقی و به دعوت رسمی رئیس دیوان عالی هند، وارد دهلی نو شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، دقایقی پیش در رأس یک هیئت عالی قضائی و حقوقی و به دعوت رسمی رئیس دیوان عالی هند، وارد دهلی نو شد.
مراسم استقبال رسمی از رئیس دستگاه قضا با حضور مقام عالی قضائی هند در فرودگاه دهلی برگزار شد.
رئیس قوه قضائیه در این سفر که برای شرکت در اجلاس سران قضائی کشورهای عضو بریکس انجام شده، برنامههای متعددی از جمله سخنرانی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه، دیدارهای دوجانبه با همتایان خود از کشورهای چین، روسیه، اندونزی و هند، و شرکت در نشستهای تخصصی با محوریت میانجیگری در اختلافات بینالمللی، هوش مصنوعی و مدیریت قضائی، و راهبردهای زیستمحیطی خواهد داشت.
محسنیاژهای همچنین در نشستهای خود، به تشریح جنایات جنگی و تجاوزات دشمن صهیونی علیه ایران خواهد پرداخت.
گفتنی است بسط معاضدتهای قضائی، مقابله با تروریسم اقتصادی و تحریمهای ظالمانه، و همافزایی در مبارزه با جرایم سازمانیافته فرامرزی، از اهداف اصلی این اجلاس اعلام شده است.