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معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان از صلح و سازش میان ۱۵ زوج متأهل با تلاش و پیگیری کارشناسان دفتر حمایت از زنان و خانواده این دادگستری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عیسی پورسلیمی اظهار کرد: در راستای حمایت از بنیان خانواده و پیشگیری از آسیبهای ناشی از طلاق، کارشناسان دفتر حمایت از زنان و خانواده دادگستری استان با برگزاری جلسات متعدد مشاوره و گفتوگو با زوجین، زمینه حل اختلافات و بازگشت ۱۵ خانواده به زندگی مشترک را فراهم کردند.
وی افزود: همه این خانوادهها دارای فرزند بودند و در شرایطی قرار داشتند که تداوم اختلافات و جدایی میتوانست آثار و تبعات نامطلوبی بر فرزندان آنها داشته باشد. از این رو، تلاش شد با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان و مشاوران، ضمن بررسی ریشههای اختلافات، زمینه گفتوگو و تفاهم میان زوجین فراهم شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان ادامه داد: این خانوادهها برای ملاقات با فرزندان خود به «مرکز مهر خانواده» (مرکز ملاقات فرزندان طلاق) مراجعه میکردند و کارشناسان دفتر حمایت از زنان و خانواده با استفاده از این ظرفیت و برگزاری جلسات متعدد مشاوره، به بررسی مشکلات و اختلافات زوجین پرداختند.
پورسلیمی گفت: در جریان این جلسات، تلاش شد با ایجاد فضای مناسب برای گفتوگو، تقویت مهارتهای ارتباطی و یادآوری اهمیت حفظ کانون خانواده و نقش والدین در سلامت روحی و عاطفی فرزندان، زوجین برای حل اختلافات و ادامه زندگی مشترک ترغیب شوند که در نهایت این اقدامات به صلح و سازش ۱۵ زوج منجر شد.
وی با تأکید بر اینکه فرزندان از مهمترین آسیبدیدگان اختلافات خانوادگی و طلاق هستند، بیان داشت: یکی از اولویتهای دستگاه قضایی، استفاده از ظرفیتهای مشاورهای و حمایتی برای کاهش آسیبهای ناشی از طلاق و کمک به حل اختلافات خانوادگی پیش از جدایی است.
پورسلیمی تصریح کرد: این موارد نشاندهنده اهمیت مداخلات بهموقع، مشاوره تخصصی و پیگیری مستمر در حل اختلافات خانوادگی است و دفتر حمایت از زنان و خانواده دادگستری استان با بهرهگیری از کارشناسان خود، این رویکرد را با هدف تحکیم بنیان خانواده و صیانت از حقوق و منافع فرزندان دنبال میکند.