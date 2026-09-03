

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما, دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس,در نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری و رونمایی از پوستر چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر که با حضور قادر آشنا مشاور وزیر و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد، اعلام کرد: چارچوب اجرایی جشنواره در حال نهایی‌شدن است و تلاش می‌کنیم در این دوره زمینه مشارکت گسترده‌تر بخش‌های مختلف مد و لباس فراهم شود.



محسن گرجی، با اشاره به سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای استفاده بیشتر از ظرفیت استان‌ها و تمرکززدایی از برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در پایتخت اظهار کرد: برای میزبانی جشنواره با چند استان گفت‌وگو شد و در نهایت اصفهان انتخاب شد.



وی افزود: در انتخاب میزبان، مجموعه‌ای از شاخص‌ها از جمله ظرفیت‌های فرهنگی و هنری، پیشینه و توانمندی‌های مرتبط با صنعت مد و لباس، ظرفیت بخش خصوصی و آمادگی مجموعه مدیریتی و اجرایی استان مورد بررسی قرار گرفت.



گرجی درباره رویکردهای دوره چهاردهم گفت: ضمن حفظ تجربه‌های موفق دوره گذشته، برخی بخش‌ها و فرآیندها با توجه به نقدها و تجربه‌های به‌دست‌آمده تقویت خواهند شد.



وی همچنین مشارکت گروه‌های مختلف را از محورهای این دوره دانست و تصریح کرد: جشنواره صرفاً معطوف به دانشجویان و استعدادهای جوان نیست و حضور پیشکسوتان و خبرگان این حوزه نیز مورد توجه قرار دارد. تلاش می‌کنیم زمینه تعامل میان نسل‌های مختلف فعال در حوزه مد و لباس فراهم شود.



دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با اشاره به فناوری‌های نوین نیز اظهار کرد: در این دوره موضوعاتی مانند هوش مصنوعی را جدی‌تر دنبال می‌کنیم تا از ظرفیت فناوری‌های جدید در فرآیند خلاقیت و طراحی استفاده شود.



گرجی افزود: اصفهان می‌تواند با تکیه بر پیشینه فرهنگی و هنری خود، زمینه‌ای برای پیوند میان هویت ایرانی و طراحی معاصر ایجاد کند.



چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر در هفته پایانی دی‌ یا هفته نخست بهمن‌، به میزبانی استان اصفهان برگزار می‌شود.