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نخستین جلسه شورای سیاستگذاری چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر با حضور استاندار اصفهان، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، رئیس اتاق بازرگانی و جمعی از رؤسای اتحادیهها و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما, دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس,در نخستین نشست شورای سیاستگذاری و رونمایی از پوستر چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر که با حضور قادر آشنا مشاور وزیر و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد، اعلام کرد: چارچوب اجرایی جشنواره در حال نهاییشدن است و تلاش میکنیم در این دوره زمینه مشارکت گستردهتر بخشهای مختلف مد و لباس فراهم شود.
محسن گرجی، با اشاره به سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای استفاده بیشتر از ظرفیت استانها و تمرکززدایی از برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در پایتخت اظهار کرد: برای میزبانی جشنواره با چند استان گفتوگو شد و در نهایت اصفهان انتخاب شد.
وی افزود: در انتخاب میزبان، مجموعهای از شاخصها از جمله ظرفیتهای فرهنگی و هنری، پیشینه و توانمندیهای مرتبط با صنعت مد و لباس، ظرفیت بخش خصوصی و آمادگی مجموعه مدیریتی و اجرایی استان مورد بررسی قرار گرفت.
گرجی درباره رویکردهای دوره چهاردهم گفت: ضمن حفظ تجربههای موفق دوره گذشته، برخی بخشها و فرآیندها با توجه به نقدها و تجربههای بهدستآمده تقویت خواهند شد.
وی همچنین مشارکت گروههای مختلف را از محورهای این دوره دانست و تصریح کرد: جشنواره صرفاً معطوف به دانشجویان و استعدادهای جوان نیست و حضور پیشکسوتان و خبرگان این حوزه نیز مورد توجه قرار دارد. تلاش میکنیم زمینه تعامل میان نسلهای مختلف فعال در حوزه مد و لباس فراهم شود.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با اشاره به فناوریهای نوین نیز اظهار کرد: در این دوره موضوعاتی مانند هوش مصنوعی را جدیتر دنبال میکنیم تا از ظرفیت فناوریهای جدید در فرآیند خلاقیت و طراحی استفاده شود.
گرجی افزود: اصفهان میتواند با تکیه بر پیشینه فرهنگی و هنری خود، زمینهای برای پیوند میان هویت ایرانی و طراحی معاصر ایجاد کند.
چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر در هفته پایانی دی یا هفته نخست بهمن، به میزبانی استان اصفهان برگزار میشود.