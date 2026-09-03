استاندار خراسان شمالی بر توجه ویژه واحد‌های صنعتی و تولیدی بزرگ استان به نیاز‌های آموزش و پرورش در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، استاندار خراسان شمالی در پنجمین نشست شورای آموزش و پرورش استان با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی در مدارس استان گفت: امکانات آموزشی و کادر آموزشی ورزیده و مجرب باید به‌صورت متوازن در سطح مدارس، به‌ویژه مناطق محروم، توزیع شود تا همه دانش‌آموزان از فرصت‌های برابر آموزشی برخوردار باشند.

بهمن نوری آموزش و پرورش را از جمله دستگاه‌هایی دانست که بیشترین نیاز را به استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی دارد و افزود: آموزش و پرورش نباید برای دریافت کمک از واحد‌های صنعتی نگاه ملتمسانه داشته باشد، بلکه واحد‌های صنعتی باید بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی خود را به این حوزه اختصاص دهند.

وی همچنین خواستار توجه به آموزش‌های سبک زندگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس شبانه‌روزی و خوابگاه‌های دانش‌آموزی و ارزیابی میزان اثربخشی این برنامه‌ها شد.

استاندار خراسان شمالی همچنین بر توسعه رشته‌های هنرستانی متناسب با نیاز بازار کار و ظرفیت‌های بومی مناطق مختلف استان تأکید کرد.

بهمن نوری افزود: برای ایجاد علاقه و مهارت آموزی از مدرسه تا دانشگاه باید برنامه‌ریزی شود و بر توسعه رشته‌های صنایع دستی در شمال، صنایع غذایی و کشاورزی در شرق و رشته‌های صنعتی و کارگاهی در جنوب استان تمرکز شود.