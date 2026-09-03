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رئیسکل دادگستری استان همدان گفت: به مناسبت هفته وحدت، ۱۵۳ نفر از مددجویان این استان مشمول عفو و تخفیف رهبر معظم انقلاب قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، بهروز محمدی مهر در بازدید از زندان مرکزی همدان افزود: از این تعداد، ۸۵ نفر امروز بهصورت قطعی از زندان آزاد میشوند.
او تصریح کرد: ۶۸ نفر باقیمانده هم مشمول تخفیف یک تا دو درجهای مجازات خواهند شد، که ابلاغ رسمی عفو آنها امروز توسط دادگستری به مجموعه زندان صورت گرفت.
بهروز محمدی مهر همچنین با اشاره به دستاوردهای استان همدان در حوزه عملکرد دادگستریهای کشور افزود: بر اساس ارزیابیهای کشوری در شاخصهای ۱۸گانه ، عملکرد دادگستری این استان در زمره استانهای برتر کشور قرار گرفته است.