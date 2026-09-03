به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، غلامرضا گودرزی در جلسه سرشماری نفوس و مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در سرشماری نفوس و مسکن امسال داده‌های ملی با مشارکت استان‌ها تکمیل و پالایش می‌شود تا آمار نهایی با دقت بیشتری در اختیار برنامه‌ریزان قرار گیرد.

وی با اشاره به تفاوت رویکرد این دوره با سرشماری‌های گذشته، اظهار کرد: سرشماری نفوس و مسکن با رویکرد «ثبت‌محور و نمونه‌گیری مکمل» اجرا می‌شود و برای نخستین بار از این روش ترکیبی استفاده خواهد شد.

وی افزود: در این شیوه، اطلاعات ثبتی دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و با تطبیق داده‌های بیش از ۲۰ سامانه ملی، ضمن افزایش دقت، زمان و هزینه اجرای سرشماری نیز به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

رئیس مرکز آمار ایران با تأکید بر نقش استان‌ها در اجرای این طرح، تصریح کرد: به دلیل تنوع فرهنگی، زیستی و زیرساختی کشور، عملیات سرشماری صرفاً به شکل متمرکز دنبال نمی‌شود و استان‌ها در تکمیل، بررسی و پالایش داده‌ها نقش مهمی دارند.

گودرزی از فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی خواست در یک ماه آینده برای ارتقای کیفیت اطلاعات ثبت‌شده تلاش کنند و گفت: کیفیت داده‌های استانی مستقیماً بر کیفیت آمار ملی اثر می‌گذارد و هر نقصی در اطلاعات استانی می‌تواند در خروجی نهایی کشور نیز اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: عملیات میدانی تکمیلی از اول آبان ماه آغاز می‌شود و همزمان نمونه‌گیری برای برآورد برخی ویژگی‌های جمعیتی، اقتصادی و مسکن انجام خواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین به جامعه عشایری اشاره کرد و گفت: برای پوشش مناسب اطلاعات عشایر، برنامه‌ریزی ویژه‌ای با همکاری سازمان امور عشایر انجام شده است.

گودرزی درباره نحوه محاسبه آمار اتباع خارجی نیز بیان کرد: بر اساس قانون، مبنای آمارگیری، افراد ساکن در ایران هستند و تلاش می‌شود با برگزاری جلسات توجیهی برای فرمانداران، دقت اطلاعات این بخش نیز افزایش یابد.

وی با بیان اینکه اجرای سرشماری در برخی کشور‌ها ممکن است تا ۱۱ سال زمان ببرد، خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت سامانه‌های ثبتی ملی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها، تلاش می‌شود این فرآیند در مدت زمان کوتاه‌تری در کشور انجام شود.

رئیس مرکز آمار ایران ابراز امیدواری کرد نتایج نهایی این سرشماری با دقت و کیفیت مناسب در اختیار استان‌ها و دستگاه‌های برنامه‌ریزی کشور قرار گیرد تا مبنایی برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دقیق‌تر باشد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست با بیان اینکه این استان در سرشماری حوزه کشاورزی جزء پنج استان برتر کشور بود گفت: انتظار می‌رود که اعضای ستاد استان و شهرستان از الان هدف گذاری کنند و جایگاهی که درجهاد کشاورزی داشتیم در سرشماری نفوس و مسکن نیز داشته باشیم.

یدالله رحمانی همچنین از صدا و سیما به خاطر انعکاس خدمات نظام و برنامه‌های مربوط به آمار و جمعیت تقدیر کرد.

مدیر کل صدا و سیمای استان هم در این جلسه گفت: ارایه اطلاعات آماری و آموزش آن به مردم یکی از الزاماتی است که باعث پیشرفت و توسعه در جامعه می‌شود.

سید شهریار گنجی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم رسانه‌ها آگاهی دادن به مردم و بالا بردن درجه سواد و علم و آگاهی‌های آنان در زمینه‌های مختلف است افزود: در همین خصوص صدا و سیما با برنامه‌های مختلف از جمله خانه مهر و برنامه تلویزیونی نبض سعی کرده همه اطلاعات آماری را به مردم ارایه دهد و ابعاد مختلف طرح جوانی جمعیت را به مردم نشان دهد.

وی با اشاره به اینکه صدا و سیمای مرکز استان سعی کرده خدمات دولت را به بهترین نحو ممکن انعکاس دهد ادامه داد: شبکه دنا آمادگی دارد تا در حوزه‌های مختلف صدا، سیما، خبر و فضای مجازی به تقویت همه جانبه آمار بپردازد.

فروغی مدیر عامل شرکت پست استان نیز در این جلسه گفت: ۸۲ درصد کد مناطق روستایی و ۸۳ درصد کد مناطق شهری انجام شده است.