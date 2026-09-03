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مقیمی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای دیجیتال در بخش صنعت، تحول دیجیتال را ضرورتی حیاتی برای افزایش تابآوری و رقابتپذیری صنایع کشور دانست.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، آقای فرشاد مقیمی در بازدید از غرفه شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) در نمایشگاه الکامپ، با بررسی دستاوردهای فناورانه این مجموعه، مگفا را نه صرفاً یک شرکت فناوری اطلاعات، بلکه بازوی پیشران و راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مسیر گذار از صنعت سنتی به صنعت هوشمند توصیف کرد.
وی با بررسی سکوها و سامانههای بومی رونماییشده در این غرفه تأکید کرد: در جهان امروز، هیچ صنعتی بدون برخورداری از زیرساختهای دیجیتال، توان تابآوری و رقابتپذیری نخواهد داشت.
معاون وزیر صمت با اشاره به ضرورت نوسازی ساختار صنعتی کشور، تصریح کرد: تحول دیجیتال دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقا در زنجیره ارزش جهانی است و شرکت مگفا نیز با تکیه بر دانش بومی، پلی میان توانمندیهای فناوری اطلاعات و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) افزود: وزارت صمت با تمام توان از توسعه هوشمندسازی زنجیرههای تأمین و خطوط تولید که با محوریت این بازوی فناورانه دنبال میشود، حمایت خواهد کرد.
مقیمی در بخش دیگری از این بازدید خاطرنشان کرد: تجمیعِ دادههای صنعتی، تحلیلهای هوشمند و پیشبینیِ نیازهای بازار، مثلثی است که مگفا با موفقیت در حال ترسیم آن است و این نقشآفرینی، نویدبخشِ ظهورِ نسل جدیدی از صنایعِ هوشمند در ایران خواهد بود.