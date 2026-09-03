به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ پیکر شهیدان مومنی، بحرانی و صالح نژاد ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه عصر فردا از چهار راه امام حسین تا میدان شهرداری دیر تشییع می‌شود.

سپس پیکر شهیدان مومنی و بحرانی در جنت الشهدای دیر و شهید صالح نژاد در گلزار شهدای بردستان آرام خواهند گرفت.

مراسم بزرگداشت این شهدای والامقام ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح یکشنبه در مصلای شهدای محراب دیر برگزار می‌شود.

مراسم وداع با این شهدای والامقام نیز امشب در تجمع شبانه مردم دیر برگزار می‌شود.

همچنین مراسم تشییع شهید والامقام محمد جعفر رادبوی هم ساعت ۱۶ فردا از خیابان شهید پورکارگر تا گلزار شهدای وحدتیه برگزار می‌شود.

شهید رادبوی در حمله دشمن آمریکایی به جنوب کشور به شهادت رسید.

مراسم وداع با این شهید والامقام امشب در میدان حافظ برازجان برگزار می‌شود.

