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همزمان با هفته وقف، همایش تجلیل از اصحاب وقف استان یزد با حضور واقفان، خیران، متولیان موقوفات و جمعی از مسئولان در محل دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد در این همایش با تبریک هفته وقف به واقفان، متولیان و خیران، اظهار کرد: تجلیل از واقفان، معرفی وقفهای جدید و ارائه گزارش عملکرد سالانه از مهمترین وظایف اداره کل اوقاف و امور خیریه است.
حجتالاسلام صادقی با اشاره به جایگاه استان یزد در حوزه وقف افزود: استان یزد بهعنوان دارالعباده، در زمره هشت استان برتر کشور ازنظر موقوفات، درآمد موقوفات و بقاع متبرکه قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده درزمینهٔ اخذ اسناد مالکیت موقوفات گفت: یزد طی دو تا سه سال اخیر در این زمینه رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد بابیان اینکه هنوز ۴۷ درصد موقوفات استان فاقد سند مالکیت هستند، تصریح کرد: امیدواریم با تداوم اقدامات انجامشده تا پایان سال جاری یا اوایل سال ۱۴۰۶ تمامی موقوفات استان مستندسازی و دارای سند مالکیت شوند.
حجتالاسلام صادقی با اشاره به شکلگیری وقفهای جدید در استان گفت: در سالهای اخیر وقفهایی در حوزههای مختلف ازجمله آموزش قرآن در زندانها، آزادی زندانیان، مساجد و حسینیهها ایجادشده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد در پایانبر توسعه وقفهای مشارکتی تأکید کرد و گفت: خیران میتوانند با مشارکت در وقفهای جمعی، حتی با اختصاص بخشی از دارایی خود، در ایجاد موقوفات ماندگار سهیم شوند و نام خود را بهعنوان واقف در این مسیر ثبت کنند.