پخش زنده
امروز: -
مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: حدود ۱۹۱ هزار دانش آموز استان در ۲ هزار مدرسه سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علی متقیان در پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان گفت: تاکنون ثبتنام ۸۵ درصد دانشآموزان نهایی و ۸۰ درصد ابلاغ فرهنگیان نیز صادر شده است.
وی افزود: امسال ۸۸ نیروی خدماتی نیز از طریق آزمون استخدامی جذب آموزش و پرورش استان شدهاند.
وی همچنین از اضافه شدن ۲۴۷ کلاس درس در ۹۴ مدرسه خبر داد و گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید، ۳۶ نمازخانه آماده بهرهبرداری است و ۲۵۳ سرویس بهداشتی نیز تا مهرماه تکمیل میشود
وی به فرایند نقل و انتقالات دروناستانی فرهنگیان اشاره کرد و افزود: ۹۷۱ نفر از فرهنگیان در این فرایند شرکت کردند که با درخواست ۲۹ درصد از آنان موافقت شد. همچنین از ۴۰۵ همکار فرهنگی متقاضی خروج از استان، با ۵۴ درصد از درخواستها موافقت شد و در زمینه ورود همکاران فرهنگی به استان نیز ۷۳ درصد از درخواستها پاسخ مثبت گرفت.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: در ثبت سفارش کتابهای درسی تاکنون سفارش ۹۷ درصد از دانشآموزان مقطع ابتدایی، ۷۹ درصد از دانشآموزان مقطع متوسطه اول و ۷۰ درصد از دانشآموزان مقطع متوسطه دوم نظری نهایی شده است. همچنین سنجش ۹۹ درصد از نوآموزان بدو ورود به دبستان در استان تاکنون به پایان رسیده است.
متقیان گفت: در هفته دولت امسال نیز دبیرستان سبز فردوسی بجنورد، از یادگارهای ماندگار سفر رهبر شهید، با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیدو در سفر پربرکت رهبر شهید به خراسان شمالی نیز در مجموع ۲۱۸ پروژه با ۷۸۹ کلاس درس احداث شده است.
متقیان در پایان به روند اجرای پروژههای انرژی خورشیدی در مدارس اشاره کرد و گفت: تفاهمنامه احداث و استقرار ۲۸۲ نیروگاه خورشیدی در مدارس استان امضا شده که تاکنون ۲۷ طرح آن تکمیل شده و آمادگیهای لازم برای تداوم این روند نیز فراهم شده است.