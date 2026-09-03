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محبوبه شیرزاد، از استعدادهای جوان حوزه داستاننویسی، در هشتمین دوره مسابقه داستان کوتاه جایزه ادبی ارغوان موفق به کسب عنوان برگزیده این رویداد ادبی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،هشتمین دوره جایزه ادبی ارغوان با موضوع فردا و با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان در عرصه داستاننویسی برگزار شد و آثار بیش از ۱۰۰ شرکتکننده از سراسر کشور در این دوره مورد ارزیابی قرار گرفت.
داوری این دوره از جایزه ادبی ارغوان را احمد پوری، حسین سناپور و لیلی گلستان بر عهده داشتند.
محبوبه شیرزاد، دانشجوی رشته مدیریت دانشگاه فردوس مشهد، از دختران جوان و مستعد شهر ایزدخواست است که در کنار تحصیل، فعالیت خود را در حوزه ادبیات و داستاننویسی دنبال میکند.
در آیین پایانی این دوره، ضمن معرفی برگزیدگان، بر اهمیت شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان در عرصه ادبیات تأکید شد.
برگزارکنندگان جایزه ارغوان همچنین این رویداد را فرصتی برای ترویج داستاننویسی و فرهنگ کتابخوانی و ایجاد زمینه برای معرفی نویسندگان جوان عنوان کردند.
در بخش پایانی این مراسم که همراه با نکوداشت بهرام بیضایی نمایشنامهنویس، کارگردان و پژوهشگر همراه بود، جوایز رتبههای اول تا سوم اهدا شد.
موفقیت محبوبه شیرزاد در این رویداد ادبی، نشاندهنده ظرفیت و استعداد جوانان ایزدخواست در حوزه فرهنگ و هنر و ضرورت توجه و حمایت بیشتر از استعدادهای بومی این شهر است.