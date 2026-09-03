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خبرهایی از گوشه و کنار گیلان در بسته اخبار کوتاه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ جای گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، خبرهایی متنوع از چندشهرستان در بسته اخبار کوتاه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ گنجانده شده است.
توزیع ۴ هزار بسته معیشتی و مهر تحصیلی در گیلان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان در آیین اجرای طرح قرار دوازدهم در لاهیجان از توزیع ۴ هزار بسته معیشتی و مهر تحصیلی در قالب طرح «قرار دوازدهم» همزمان با هفته وقف در استان خبر داد.
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آغاز عملیات ساخت مدرسه عشایری به همت خیر مدرسه ساز در ماسال
فرماندار ماسال در مراسم کلنگزنی مدرسه عشایری گفت: این فضای آموزشی با مشارکت خانواده مرحوم امیر احمدی، خیر مدرسهساز در زیربنایی به مساحت ۱۲۰ مترمربع و با اعتبار ۵ میلیارد تومان در قالب سه کلاس درس ابتدایی در روستای ظفرمحله دران بخش شاندرمن ساخته خواهد شد.
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برگزاری دوره ارتقای مهارتهای آموزشی استادان درس «علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت» در دانشگاه آزاد اسلامی رشت
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت گیلان با اشاره به تشکیل شورای ارزشیابی اساتید درس معارف دفاع مقدس به ریاست استاندار و ۱۱ عضو دیگر گفت: این دوره با هدف توسعه ظرفیتهای آموزشی و ارتقای سطح کیفی آموزش درس «علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت» در دانشگاهها برگزار شده است.
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برگزاری اردوی دانش آموزی «طلایهداران» در آستارا
در این اردوی آموزشی ۲ روزه، دانش آموزان دختر شهرستان مرزی آستارا با عنوان لشکر دانشآموزی انصارالمهدی (عج) در کارگاههای آموزشی بصیرتی با برنامههای ارتقای بینش انقلابی و اسلامی و تمرین مهارتهای تشکیلاتی آشنا شدند.
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ارتقای فرهنگ زکات؛ مستلزم آگاهیبخشی و اطلاعرسانی
رئیس اداره امور اجرایی زکات گیلان در نشست شورای زکات املش با بیان اینکه ارتقای فرهنگ زکات در جامعه، مستلزم آگاهیبخشی و تبیین آثار و برکات این فریضه الهی است، گفت: زکات نقش مهمی در کاهش محرومیت و تقویت همبستگی اجتماعی دارد و باید ابعاد مختلف آن برای مردم بهویژه نسل جوان تبیین شود.