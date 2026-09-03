والیبال ساحلی قهرمانی آسیا؛
صعود ملیپوشان ایران به مرحله حذفی
تیمهای ملی والیبال ساحلی ایران با کسب رتبه دوم جدول مرحله مقدماتی مستقیم به مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ صعود کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ که از روز چهارشنبه ۱۱ شهریور در شانگلو آغاز شده است، امروز پنج شنبه ۱۲ شهریور به پایان رسید.
در این رقابتها ۲۴ تیم حضور دارند که در شش گروه به مصاف یکدیگر رفتند. تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) در آخرین دیدار مقدماتی خود به مصاف ازبکستان رفت و با شکست دو بر صفر این تیم به دومین برد خود دست یافت.
ملی پوشان کشورمان در این دیدار با امتیازهای ۲۱بر ۳ و ۲۱ بر ۱۳ حریف خود را شکست دادند تا صعودشان به مرحله حذفی به عنوان تیم دوم گروه نخست قطعی شود.
تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) نیز که در گروه چهارم با تیمهای استرالیا، قزاقستان و عمان همگروه است، در آخرین دیدار مرحله مقدماتی خود به مصاف عمان رفت.
ملی پوشان والیبال ساحلی کشورمان در این دیدار دو بر صفر با امتیازهای ۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۱۹ نتیجه را واگذار کردند، اما این شکست مانع صعود نشد و به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله حذفی شدند.
در پایان مرحله مقدماتی تیمهای اول و دوم هر گروه به اضافه دو تیم سوم برتر (جمعا ۱۴ تیم) مستقیم به مرحله یک هشتم نهایی صعود میکنند. دو تیم دیگر مرحله نخست حذفی در دیدارهای چهار تیم سوم گروهها که فردا برگزار میشود، مشخص خواهند شد.