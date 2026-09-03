دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه با تأکید بر نقش تعیین‌کننده معلم در تربیت دانش‌آموزان گفت: معلم علاوه بر انتقال دانش، به‌صورت مستقیم بر اخلاق، منش، اعتقادات و شخصیت دانش‌آموزان اثر می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،آیت‌الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار امروز در دیدار علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در قم، با اشاره به اهمیت جایگاه تعلیم و تربیت گفت: حوزه‌های علمیه باید در کنار آموزش و پرورش برای تربیت نسل آینده و تقویت مبانی اعتقادی و اخلاقی دانش‌آموزان نقش‌آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه صلاحیت علمی به‌تنهایی برای انتخاب معلم کافی نیست، افزود: همان‌گونه که دانش و تخصص استاد اهمیت دارد، اخلاق، ایمان، تعهد و باورمندی او نیز در تربیت دانش‌آموزان تأثیرگذار است، زیرا دانش‌آموزان از شخصیت و رفتار معلم خود نیز الگو می‌گیرند.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه با تأکید بر ضرورت توجه به محتوای آموزشی و استادان مدارس گفت: باید مراقبت شود چه افرادی در جایگاه تعلیم و تربیت دانش‌آموزان قرار می‌گیرند و آنان از چه مبانی فکری و اعتقادی برخوردارند.

آیت الله شب‌زنده‌دار همچنین بر استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه برای همکاری با آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: حوزه می‌تواند با برگزاری برنامه‌های معرفتی و تربیتی برای دانش‌آموزان و فرهنگیان، در تقویت باور‌های دینی و تربیت نسل متعهد و مؤمن نقش مؤثری داشته باشد.

وی با قدردانی از اقدامات وزارت آموزش و پرورش در زمینه توسعه عدالت آموزشی و حل مسائل این وزارتخانه، ابراز امیدواری کرد همکاری حوزه و آموزش و پرورش برای تحقق اهداف تربیتی و فرهنگی بیش از گذشته گسترش یابد.