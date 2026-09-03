به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهدی یونسی رستمی در نشستی با حضور نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در شهرستان بابل گفت: امسال وزارت کشور استان‌های برتر را انتخاب کرد و مازندران با تلاش مجموعه مدیریتی استان در جمع ۳ استان برتر کشور در حوزه‌های اقتصادی و عمرانی قرار گرفت.

وی افزود: طی ۲۰ ماه گذشته از مجموع ۲۷۰۰ طرح نیمه‌تمام استان، ۲۱۰۰ طرح به اتمام رسیده و در اختیار مردم قرار گرفته است.

استاندار مازندران با اشاره به اجرای طرح‌های زیرساختی در استان گفت: پسماند یکی از ابرچالش‌های اساسی مازندران است و با استفاده از روش‌های نوین و احداث مراکز پیشرفته، برای مدیریت این معضل اقدام شده است.

یونسی رستمی افزود: در مراکز پردازش پسماند، تولید گرانول و کود انجام می‌شود و بخشی از محصولات نیز پیش‌فروش شده است.

وی درباره طرح‌های پسماند در بابل و آمل گفت: عملیات اجرایی طرح پسماند آمل آغاز شده و برنامه‌ریزی شده است این طرح تا خرداد سال آینده به اتمام برسد.

استاندار مازندران درباره طرح پسماند بابل نیز گفت: برخی مسئولان و مردم نسبت به اجرای طرح در محل قبلی نگرانی دارند که این موضوع قابل احترام است.

یونسی رستمی افزود: در محل قبلی حدود ۲۲ هکتار زمین و تجهیزات و زیرساخت‌هایی به ارزش حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان وجود دارد و اگر امکان راه‌اندازی مجموعه در این محل با رضایت مردم فراهم شود، آمادگی داریم طرح را ظرف ۶ ماه و بدون دریافت اعتبار از دولت به اتمام برسانیم.

وی ادامه داد: در صورت امکان‌پذیر نبودن اجرای طرح در محل قبلی، با تأمین حدود ۶ تا ۸ هکتار زمین، طرح جدید در مدت حدود ۹ ماه اجرا و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

استاندار مازندران با اشاره به توجه ویژه به حوزه فاضلاب گفت: حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای فاز دوم طرح فاضلاب بابل اختصاص یافته است.

یونسی رستمی افزود: برای رفع مشکلات آب پایدار در برخی روستا‌های بابل نیز حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و عملیات اجرایی طرح‌ها در حال انجام است.

وی با بیان اینکه ابرچالش پسماند در استان حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته است، گفت: در حوزه فاضلاب نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده و امروز در تمامی شهرستان‌های مازندران اجرای طرح‌های فاضلاب آغاز شده است.

استاندار مازندران با تأکید بر نقش وفاق و همدلی در پیشبرد امور استان گفت: در مازندران وفاق به خوبی وجود دارد و همان رویکرد وحدت، انسجام و همگرایی در استان دنبال می‌شود.

یونسی رستمی افزود: از ظرفیت جریان‌های مختلف و همه ظرفیت‌های مدیریتی برای اداره استان استفاده کرده‌ایم و اولویت مدیریت استان، کار و خدمت است.

وی تصریح کرد: مدیریت استان برنامه‌محور، عملیاتی و میدانی است و تلاش شده با همین رویکرد، جهش اقتصادی و عمرانی در سطح استان ایجاد شود.