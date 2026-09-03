با حضور معاون نیروی انسانی ارتش از خانواده های شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم در مراغه تجلیل و قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سرتیپ دوم امید اردلان معاون نیروی انسانی ارتش در جمع خانواده های شهدا در مراغه گفت:اقتدار ایران عزیز مدیون ایستادگی رزمندگان و از خودگذشتگی شهداست.

وی افزود:ما قدردان خانواده‌های شهدا هستیم و قسم خوردیم خادم این عزیزان باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه در این مراسم گفت:مردم شهید پرور مراغه در دوران دفاع مقدس یک هزار و چهارصد شهید و در جنگ رمضان نیز ۴۱ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کردند.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده افزود: شهدا جان عزیزشان را برای عزت و اقتدار ایران عزیز تقدیم کردند.

وی اضافه کرد: مردم در میدان و نیرو‌های مسلح در خط مقدم جبهه مقابله با دشمن با اقتدار ایستاده‌اند.

سرتیپ دوم امیرحسین شفیعی فرمانده قرارگاه شمال غرب ارتش گفت:عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران در گرو ایستادگی رزمندگان و از خودگذشتگی شهداست.

سرتیپ دوم شفیعی گفت: فرزندان این سرزمین در ارتش و نیرو‌های مسلح با قدرت در برابر دشمنان ایستاده‌اند.

گفتنی است در این مراسم با برپایی میز خدمت به سوالات، درخواست‌ها و مطالبات خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران پاسخ داده شد.