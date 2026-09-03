به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس هیات هندبال استان کرمانشاه با بیان اینکه تیم هوانیروز با نام پرواز و در قالب تفاهم‌نامه میان هوانیروز و هیات هندبال کرمانشاه در مسابقه های لیگ برتر حضور خواهد داشت گفت: تلاش می‌کنیم از ظرفیت این تیم برای توسعه هندبال و پشتوانه‌سازی در استان استفاده کنیم.

یونس محمدی گفت: این انتقال در قالب تفاهم‌نامه‌ای دوجانبه میان هوانیروز و هیات هندبال کرمانشاه انجام شده است و بخشی از هزینه‌ها را هوانیروز و بخشی را هیات هندبال اسلام‌آبادغرب تأمین می‌کنند.

رئیس هیات هندبال استان کرمانشاه افزود: هدف این است که تیم از ظرفیت‌های بومی استفاده کند و مربیان استانی در کنار مجموعه حضور داشته باشند و بازیکنان جوان کرمانشاه نیز به تیم تزریق شوند تا این انتقال در سال‌های آینده به سود هندبال استان باشد.