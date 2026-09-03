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مدیرکل دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه در اصفهان : یکی از اقدامات ماندگار برای استقرار زیستبوم جدید، فراهم کردن زمینه فعالیت و افزایش تعداد راهبران توانمند در استانهاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزشوپرورش در نشست «زیستبوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی» در اصفهان بر ضرورت انعطافپذیری در اجرای فعالیتهای مدرسهای و توجه به شرایط هر مدرسه تأکید کرد.
سیدمهدی باقریان با اشاره به امکان تلفیق محورهای مختلف فعالیتهای مدرسهای گفت: فعالیتهای پیشبینیشده نباید به عنوان مرزهای جدا از یکدیگر دیده شوند، بلکه امکان تلفیق محورهایی مانند سلامت، بهداشت، تربیتبدنی، فعالیتهای تربیتی و خانواده و مدرسه وجود دارد و این ظرفیت میتواند اجرای برنامهها را برای مدارس تسهیل کند.
وی همچنین مدرسه و معلم را از عناصر اصلی اجرای زیستبوم جدید برنامه درسی دانست و افزود: چارچوب فعالیتهای یادگیری پیچیده نیست و ظرفیت طراحی و اجرای آن در مدرسه و توسط معلم وجود دارد، بنابراین باید از توان حرفهای معلمان و ظرفیت مدارس برای طراحی موقعیتهای یادگیری متناسب با شرایط استفاده کرد.
باقریان در ادامه بر ضرورت تقویت شبکه راهبران برنامه درسی تأکید کرد و گفت: یکی از اقدامات ماندگار برای استقرار زیستبوم جدید، فراهم کردن زمینه فعالیت و افزایش تعداد راهبران توانمند در استانهاست تا این افراد بهویژه در هفتههای نخست اجرای برنامه، پشتیبان معلمان و مدارس باشند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزشوپرورش همچنین همراهی خانوادهها را در اجرای موفق این برنامه مهم دانست و بر ضرورت تبیین رویکردهای زیستبوم جدید برای والدین تأکید کرد و افزود: باید خانوادهها از جنبه ایجابی و با تکیه بر تجربههای موفق مدارس در جریان اهداف و دستاوردهای این برنامه قرار گیرند.
وی با تأکید بر ضرورت استمرار گفتوگو میان استانها، راهبران و سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی گفت: تجربهها و نیازهای استانها باید به صورت مستمر منتقل شود تا زمینه اصلاح، تکمیل و اجرای بهتر زیستبوم جدید برنامه درسی فراهم شود.