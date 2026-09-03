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محدثه تبرک در رقابتهای مچاندازی دست راست بازیهای جهانی عشایر در قرقیزستان صاحب نشان برنز شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای مچاندازی بازیهای جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان، محدثه تبرک در رقابتهای دست راست به مقام سوم رسید و نشان برنز این مسابقات را از آن خود کرد.
در بخش دست چپ نیز اشکان پرورش با قرار گرفتن در رده چهارم به کار خود پایان داد.
همچنین محسن میرزایی در رقابتهای دست چپ موفق شد در جایگاه پنجم قرار بگیرد.
به این ترتیب، مچاندازان ایران با کسب یک نشان برنز و حضور دو نماینده در جمع پنج نفر برتر، به کار خود در این بخش ادامه دادند.
ششمین دوره بازیهای جهانی عشایر از نهم تا پانزدهم شهریور ماه در قرقیزستان برگزار میشود.