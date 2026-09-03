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پویش توکاد در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار در شهرستان فیروزآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در این پویش، با همکاری حوزه دانشآموزی شهید فهمیده، اداره آموزش و پرورش، سپاه ناحیه فیروزآباد و همراهی خیرین نیکاندیش این شهرستان، ۱۷۰ بسته کامل نوشت افزار با اعتبار ۲ میلیارد ریال تهیه و آماده توزیع شد.
این بستهها شامل کیف، دفتر، خودکار، مداد، پاککن، جامدادی، خطکش و دیگر لوازم ضروری مورد نیاز دانشآموزان است تا در آستانه مهرماه، بخشی از دغدغه خانوادههای دانشآموزان کمبرخوردار کاهش یابد.