به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در این پویش، با همکاری حوزه دانش‌آموزی شهید فهمیده، اداره آموزش و پرورش، سپاه ناحیه فیروزآباد و همراهی خیرین نیک‌اندیش این شهرستان، ۱۷۰ بسته کامل نوشت افزار با اعتبار ۲ میلیارد ریال تهیه و آماده توزیع شد.

این بسته‌ها شامل کیف، دفتر، خودکار، مداد، پاک‌کن، جامدادی، خط‌کش و دیگر لوازم ضروری مورد نیاز دانش‌آموزان است تا در آستانه مهرماه، بخشی از دغدغه خانواده‌های دانش‌آموزان کم‌برخوردار کاهش یابد.