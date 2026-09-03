به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس از ۱۳ شهریورماه جاری آغاز می‌شود و به مدت ۱۰ روز در شهر فوکوئوکا ژاپن پیگیری خواهد شد.

در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها ۱۲ تیم شرکت کننده در سه گروه چهار تیمی به مصاف یکدیگر می‌روند و تیم ملی والیبال ایران در گروه دوم با تیم‌های چین، هند و نیوزیلند همگروه است.

شاگردان روبرتو پیاتزا از ساعت هفت صبح روز جمعه ۱۳ شهریور در دیدار افتتاحیه این مسابقات به مصاف نیوزیلند می‌روند و ملی پوشان کشورمان امروز (پنج شنبه ۱۲ شهریور) یک جلسه تمرین توپی در سالن اصلی مسابقات برگزار کردند.

این تمرین دو ساعت به طول انجامید. ملی‌پوشان در این جلسه تمرینی، برنامه‌ای فشرده و سنگین را پشت سر گذاشتند تا آماده شروع مسابقات شوند. ثبت نام نهایی تیم ملی والیبال ایران نیز برای حضور در این رقابت‌ها امروز انجام شد.

عرشیا بهنژاد، ایلشن داوودی‌پور، سیدعیسی ناصری، محمدنیما باطنی، محمد ولی‌زاده، علی حاجی پور، امین اسماعیل نژاد، مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری، محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته بازیکنان تیم ملی در این مسابقات هستند.

مرتضی قنبر افجه‌ای به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی‌راد و علی فتاحی (مربیان)، امین شاکری (آنالیزور)، حسین کرد (فیزیوتراپ)، وحید باقری (مربی بدنساز) و سجاد نوری (ماسور) کادر فنی تیم ملی والیبال ایران را تشکیل می‌دهند.