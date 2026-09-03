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مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از موفقیت عملیات انشعابگیری گرم از خط لوله حاوی گاز ترش خبر داد و گفت: این عملیات، مقدمه تولید زودهنگام پالایشگاه ششم، از پالایشگاههای آسیبدیده پارس جنوبی را پیش از آغاز ماههای سرد سال فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سعید توکلی بیان کرد: این عملیات به درخواست مجتمع گاز پارس جنوبی و با هدف فراهمکردن زمینه بازتولید یکی از پالایشگاههای آسیبدیده در جریان جنگ تحمیلی سوم انجام شد و گروههای تخصصی هاتتپ منطقههای ۴ و ۵ عملیات انتقال گاز برای اجرای آن به محل اعزام شدند.
وی افزود: پس از انجام بررسیهای فنی و ایمنی، آمادهسازی تجهیزات، محل کار و اتخاذ تمهیدات لازم، عملیات انشعابگیری از خطوط گاز ترش در کوتاهترین زمان ممکن بهصورت فشرده و شبانهروزی انجام شد و در ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، با وجود شرایط محیطی دشوار، رطوبت بالای منطقه و حساسیت عملیات روی خط حاوی گاز ترش که ضرورت رعایت دقیق الزامهای فنی و ایمنی را دوچندان میکرد، با موفقیت پایان یافت.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به ویژگیهای فنی این عملیات گفت: فرایند جوشکاری و نصب اتصالات با استفاده از روشهای روز دنیا، مطابق استانداردهای بینالمللی انجام شد و استفاده از مواد مصرفی جوش با هیدروژن حداقلی، بهکارگیری روشهای جدید جوشکاری و اجرای فرایند هیدروژنزدایی پیش و پس از جوشکاری از نکات مهم این عملیات است. همچنین، در این اقدام از دستگاه هاتتپ ساخت داخل استفاده شد که امکان انجام عملیات در شرایط سرویس و با حداقل کاهش فشار عملیاتی را فراهم کرد.
توکلی با اشاره به پیچیدگی و ریسک بالای عملیات انشعابگیری گرم بیان کرد: هاتتپ از فعالیتهای تخصصی و پیچیده در صنعت نفت و گاز است. اجرای ایمن این عملیات نیازمند دانش فنی، تجربه عملیاتی، تجهیزات تخصصی و رعایت دقیق دستورعملها و الزامهای ایمنی است که کارکنان شرکت انتقال گاز ایران از توانمندی و تجربه مطلوبی در این حوزه برخوردارند.
وی با اشاره به حساسیت ویژه این عملیات به دلیل انشعابگیری از خط اصلی حاوی گاز ترش بیان کرد: بالابودن مقدار H₂S و ریسکهای ناشی از آن، اجرا را با الزامهای ایمنی ویژهای همراه کرده بود که با رعایت دقیق دستورعملها و استانداردهای فنی و ایمنی، انجام شد.