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دانشگاه ارومیه در بین ۱۰۱ دانشگاه ملی رتبه بندی شده در تایمز آسیایی با چهار پله صعود رتبه ۱۵ و در بین دانشگاههای جامع نیز به همراه دانشگاههای فردوسی مشهد، شهید بهشتی و شیراز رتبه چهارم مشترک را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بنا به گزارش واحد علم سنجی از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه، نتایج رتبه بندی منطقهای نسخهی ۲۰۲۶ نظام معتبر رتبهبندی دانشگاههای آسیایی تایمز به تازگی اعلام شده است.
بر طبق این رتبه بندی، دانشگاه ارومیه هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی ارتقا جایگاه را تجربه کرده است به طوری که در بین ۱۰۱ دانشگاه ملی رتبه بندی شده در تایمز آسیایی با چهار پله صعود رتبه ۱۵ و در بین دانشگاه های جامع نیز به همراه دانشگاه های فردوسی مشهد، شهید بهشتی و شیراز رتبه چهارم مشترک را به خود اختصاص داده است.
دانشگاه ارومیه در سطح بین المللی نیز در بین ۱۴۰۵ دانشگاه در سطح قاره آسیا رتبه ۲۵۰-۲۰۱ را دارا است.
لازم به توضیح است که نظام رتبه بندی THE یکی از بزرگترین و قدیمی-ترین نظامهای رتبهبندی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سطح جهان است که در نسخه 2026، تعداد 1405 موسسه آموزش عالی در منطقهی آسیا در آن نمایه و رتبهبندی شدهاند. از ایران نیز 101 موسسه حضور دارند.
بر طبق این رتبهبندی بینالمللی، وضعیت رتبه دانشگاه ارومیه در بین دانشگاههای جامع ایران نیز ارتقا یافته است، به طوری که بعد از دانشگاههای تهران، و تبریز که جایگاه رتبهبندی آنها بالاتر است، دانشگاه ارومیه به همراه دانشگاههای فردوسی مشهد، شهید بهشتی و شیراز در بازه رتبهای مشترک 250-201 قرار دارد. لازم به توضیح است که در نسخه 2024 این رتبهبندی دانشگاههای تهران، تبریز، فردوسی مشهد، و شیراز در رتبههای بالاتر از دانشگاه ارومیه قرار داشتند در حالی که دانشگاه ارومیه با ارتقای کمیت و کیفیت پژوهشها و فعالیتهای آموزشی عالی جایگاه خود را بالاتر برده است.