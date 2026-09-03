دانشگاه ارومیه در بین ۱۰۱ دانشگاه ملی رتبه بندی شده در تایمز آسیایی با چهار پله صعود رتبه ۱۵ و در بین دانشگاه‌های جامع نیز به همراه دانشگاه‌های فردوسی مشهد، شهید بهشتی و شیراز رتبه چهارم مشترک را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بنا به گزارش واحد علم ­سنجی از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه، نتایج رتبه ­بندی منطقه­‌ای نسخه­‌ی ۲۰۲۶ نظام معتبر رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی تایمز به تازگی اعلام شده است.

بر طبق این رتبه ­بندی، دانشگاه ارومیه هم در سطح ملی و هم در سطح بین­ المللی ارتقا جایگاه را تجربه کرده است به طوری که در بین ۱۰۱ دانشگاه ملی رتبه ­بندی شده در تایمز آسیایی با چهار پله صعود رتبه ۱۵ و در بین دانشگاه ­های جامع نیز به همراه دانشگاه ­های فردوسی مشهد، شهید بهشتی و شیراز رتبه چهارم مشترک را به خود اختصاص داده است.

دانشگاه ارومیه در سطح بین ­المللی نیز در بین ۱۴۰۵ دانشگاه در سطح قاره آسیا رتبه ۲۵۰-۲۰۱ را دارا است.

لازم به توضیح است که نظام رتبه­ بندی THE یکی از بزرگترین و قدیمی-ترین نظام­های رتبه­بندی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی در سطح جهان است که در نسخه 2026، تعداد 1405 موسسه آموزش عالی در منطقه­ی آسیا در آن نمایه و رتبه­بندی شده­اند. از ایران نیز 101 موسسه حضور دارند.

بر طبق این رتبه­بندی بین­المللی، وضعیت رتبه دانشگاه ارومیه در بین دانشگاه­های جامع ایران نیز ارتقا یافته است، به طوری که بعد از دانشگاه­های تهران، و تبریز که جایگاه رتبه­بندی آنها بالاتر است، دانشگاه ارومیه به همراه دانشگاه­های فردوسی مشهد، شهید بهشتی و شیراز در بازه رتبه­ای مشترک 250-201 قرار دارد. لازم به توضیح است که در نسخه 2024 این رتبه­بندی دانشگاه­های تهران، تبریز، فردوسی مشهد، و شیراز در رتبه­های بالاتر از دانشگاه ارومیه قرار داشتند در حالی که دانشگاه ارومیه با ارتقای کمیت و کیفیت پژوهش­ها و فعالیت­های آموزشی عالی جایگاه خود را بالاتر برده است.