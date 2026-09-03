مرتضی عظیمایی، ملی‌پوش سابق فوتسال و از چهره‌های شناخته‌شده فوتسال مازندران به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مرتضی عظیمایی ملی‌پوش سابق فوتسال و از چهره‌های شناخته‌شده فوتسال مازندران، به دلیل عارضه قلبی و گرفتگی عروق قلب در بیمارستان بستری و تحت درمان است.

عظیمایی سال‌ها در میادین فوتسال کشور با پیراهن تیم‌هایی همچون شهروند ساری به میدان رفت و به عنوان یکی از گلزنان مطرح و «آقای گل» فوتسال شناخته شد.

وی در دوران بازیگری با پیراهن شهروند ساری به رکورد ۳۰۰ گل در لیگ برتر فوتسال ایران دست یافت.

این ملی‌پوش سابق پس از پایان دوران بازیگری نیز از فوتسال فاصله نگرفت و در عرصه مربیگری و آموزش استعداد‌های جوان فعالیت خود را ادامه داد و سابقه هدایت تیم امید‌های شهروند ساری را نیز در کارنامه دارد.

اکنون جامعه ورزش و فوتسال مازندران برای سلامتی این چهره محبوب ورزشی دست به دعا برداشته و برای بهبودی و بازگشت هرچه سریع‌تر او به جمع خانواده و جامعه ورزش آرزوی سلامتی دارد.